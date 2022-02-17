Üye Girişi
Arda Güler'den ikinci asist - Son Dakika

Arda Güler'den ikinci asist

17.02.2022 22:58
Arda Güler'den ikinci asist

Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Arda Güler, Antalyaspor maçının ardından ikinci asistini de Slavia Prag müsabakasında yaptı.

Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Arda Güler, Antalyaspor maçının ardından ikinci asistini de Slavia Prag müsabakasında yaptı.

Fenerbahçe'nin yıldız adayı Arda Güler, paslarıyla dikkat çekiyor. Genç oyuncu, Süper Lig'in ikinci haftasında oynanan Antalyaspor mücadelesinde 3 dakika sahada kalmasına rağmen Zajc'ın attığı golün pasını vermişti. Genç oyuncu bu akşam oynanan Slavia Prag maçında da 75. dakikada oyuna girdi ve Ferdi Kadıoğlu'nun attığı golün asistini gerçekleştirdi. Arda Güler, resmi maçlarda toplam 67 dakika forma giyerken, 2 asistlik bir performans sergiledi.

(Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin Topaloğlu/ İHA)

YORUMLAR
500

Slavia Prag, Antalyaspor, Fenerbahçe, Arda Güler, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Arda Güler'den ikinci asist - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
23:13 Tribünden istifa sesleri yükseldi! Slavia Prag yenilgisi sonrası Kadıköy'de sadece bir futbolcu alkışlandı
23:06 Talihsizlik üstüne talihsizlik yaşıyor! Önceki günlerde ayağını sakatlayan Gülben Ergen şimdi de kaburga kemiğini çatlattı
23:01 Galibiyet parolasıyla sahaya çıkmışlardı! Fenerbahçe, Kadıköy'de Slavia Prag'a yenildi
22:57 Sarı-lacivertli ekipte üzen sakatlık! Kim Min-Jae, ikinci yarı forma giyemedi
22:33 İYİ Parti lideri Meral Akşener, Tarkan'ın "Geççek" şarkısı üzerinden iktidara gönderme yaptı!
22:29 İskeleti 2 yıl sonra bulunmuştu! Berber Aykurt'un organ mafyası tarafından öldürüldüğü anlaşıldı
22:11 PFDK, ceza yağmuruna tuttu! Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, 113 bin TL ödeyecek
21:56 Megastar Tarkan'ın Geççek şarkısı müzikseverlerle buluştu! İşte politik mesaj olarak yorumlanan o sözler
21:53 Yapılan eleştiri maçı solladı! Ömer Üründül'e çok sinirlenen Fenerbahçe taraftarı Acun Ilıcalı'ya çağrıda bulundu
21:38 CHP'li Belediye Başkanı Yüksek Disiplin Kurulu'na Sevk Edildi!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2022 23:27:51. #1.12#
SON DAKİKA: Arda Güler'den ikinci asist - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement