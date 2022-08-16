Arda Güler'in Golleri (VİDEO) Arda Güler'in Kasımpaşa'ya attığı goller izle! - Son Dakika
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Arda Güler'in Golleri (VİDEO) Arda Güler'in Kasımpaşa'ya attığı goller izle!

16.08.2022 09:29
Arda Güler'in Golleri (VİDEO) Arda Güler'in Kasımpaşa'ya attığı goller izle!

Kasımpaşa ile Fenerbahçe, Süper Lig'in 2. haftasında Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi sarı-lacivertliler 6-0 kazandı. Karşılaşmada Arda Güler 2 gol attı. Arda Güler'in golleri merak ediliyordu. Arda Güler'in Kasımpaşa'ya attığı goller izle!

Arda Güler goller izle! Kasımpaşa ile Fenerbahçe, Süper Lig'in 2. haftasında Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi sarı-lacivertliler 6-0 kazandı. Karşılaşmada Arda Güler 2 gol attı. Arda Güler'in golleri merak ediliyordu. Arda Güler'in Kasımpaşa'ya attığı goller izle haberimizde...

ARDA GÜLER'İN GOLLERİ

Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Kasımpaşa'yı 6-0 yendi. Yeni sezonda ilk galibiyetini alan sarı-lacivertlilerin gollerini King, Valencia (2), Emre Mor ve Arda Güler(2) kaydetti. Kasımpaşa'da ise 16. dakikada Emre Yeşilyurt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

KING PERDEYİ AÇTI

Karşılaşmaya oldukça etkili başlayan Fenerbahçe, 8. dakikada Joshua King ile 1-0 öne geçti. Kasımpaşa'da Emre Yeşilyurt 16. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı. Bu dakikadan itibaren tüm oyunu rakip kaleye yığan sarı-lacivertliler, 33. dakikada Valencia ile farkı 2'ye çıkardı. 45+3. dakikada ise Emre Mor, takımını soyunma odasına 3-0 götüren golü kaydetti.

ARDA SON SÖZÜ SÖYLEDİ

İkinci yarıda da adeta tek kale oynayan sarı-lacivertliler, 58. dakikada Valencia, 86. ve 90+2. dakikada Arda Güler'in golleriyle mücadeleyi 6-0 kazandı. Bu sonuçla Fenerbahçe bu sezon Süper Lig'de ilk galibiyetini aldı.

KASIMPAŞA - FENERBAHÇE MAÇ ÖZET İZLE

Kasımpaşa - Fenerbahçe maç özeti izlemek için KASIMPAŞA - FENERBAHÇE MAÇ ÖZETİ 'ne tıklayınız.

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Fenerbahçe, Arda Güler, Soğuk Haber, Spor, Son Dakika

Son Dakika Soğuk Haber Arda Güler'in Golleri (VİDEO) Arda Güler'in Kasımpaşa'ya attığı goller izle! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Arda Güler'in Golleri (VİDEO) Arda Güler'in Kasımpaşa'ya attığı goller izle! - Son Dakika
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