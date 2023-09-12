Arda Güler, Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi kafilesine dahil edildi

Süper Lig devi Fenerbahçe'den İspanyol devi Real Madrid'e transfer olan ve sakatlığı nedeniyle eflatun-beyazlılarla henüz maça çıkamayan Arda Güler, Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi kadrosunda yer aldı.
UEFA Şampiyonlar Ligi, bu sezon turnuvada mücadele eden tüm takımların geniş kadrolarını paylaştı. Real Madrid'de sakatlığı bulunan Arda Güler, takımının Şampiyonlar Ligi kadrosunda yer aldı.
18 yaşındaki yıldız futbolcunun, 27 Eylül'de oynanacak Las Palmas karşılaşmasıyla birlikte sahalara geri dönmesi bekleniyor.
Real Madrid'in UEFA'ya bildirdiği liste şöyle;
* işaretinin yer aldığı futbolcular B listesinde yer alıyor.
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