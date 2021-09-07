Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nın göreve gelmesiyle forma şansı bulmaya başlayan Arda Güler, Süper Lig'de oynanan Altay maçında asist yapmıştı. Arda, Milli Takım formasıyla çıktığı Azerbaycan maçında da şovuna devam etti.
Ceza sahası çizgisini sağında topu alan Arda Güler, sol ayağıyla rakibini yanıltırken sağ ayağıyla harika bir orta yaparak Batuhan Çelik'i golle buluşturdu. Futbolseverler tarafından ilgiyle izlenen asist, sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuldu.
Son Dakika › Spor › Arda Güler şova devam ediyor! Genç Fenerbahçeli, Milli formayla yaptığı asistle izleyenleri mest etti - Son Dakika Spor