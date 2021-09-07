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Arda Güler şova devam ediyor! Genç Fenerbahçeli, Milli formayla yaptığı asistle izleyenleri mest etti - Son Dakika

Arda Güler şova devam ediyor! Genç Fenerbahçeli, Milli formayla yaptığı asistle izleyenleri mest etti

07.09.2021 16:54

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, başarılı performansını Türkiye formasıyla da gösteriyor. U17 Milli Takımı'nın Azerbaycan'la oynadığı hazırlık maçında forma giyen Arda, Batuhan Çelik'e yaptığı harika asistle izleyenlerin beğenisini kazandı.

Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nın göreve gelmesiyle forma şansı bulmaya başlayan Arda Güler, Süper Lig'de oynanan Altay maçında asist yapmıştı. Arda, Milli Takım formasıyla çıktığı Azerbaycan maçında da şovuna devam etti.

FUTBOLSEVERLERDEN GOLE BEĞENİ YAĞDI

Ceza sahası çizgisini sağında topu alan Arda Güler, sol ayağıyla rakibini yanıltırken sağ ayağıyla harika bir orta yaparak Batuhan Çelik'i golle buluşturdu. Futbolseverler tarafından ilgiyle izlenen asist, sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuldu.

Arda Güler şova devam ediyor! Genç Fenerbahçeli, Milli formayla yaptığı asistle izleyenleri mest etti

Spor Toto Süper Lig, Azerbaycan, Fenerbahçe, Arda Güler, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Arda Güler şova devam ediyor! Genç Fenerbahçeli, Milli formayla yaptığı asistle izleyenleri mest etti - Son Dakika Spor


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