ARDA HAN VE GİZEM KARA'DAN MUHTEŞEM DÜET
16.01.2021 19:46
26 Mayıs'ta müzik piyasasına sunduğu "Derdim Çok" single'ı ile uzun süre ara verdiği müzik kariyerine bomba gibi geri dönen Arda Han, ikinci şarkısı Uçurum ile 4,5 milyon izlenme sayısına ulaştıktan sonra son klibinin çekimini bir düet şarkı ile yine İstanbul'da gerçekleştirdi
Son dönemlerin popüler ismi Gizem Kara ile bir düet gerçekleştiren Arda Han söz-müziği Muhammed Enes Yıldırım'a ait "Gitmek Gelmiyor İçimden" adlı şarkısı ile aşkın tadına tat katarak uzunca yıllar dillerden düşmeyecek. 15 Ocak'ta yayınlanacak olan klibin yönetmen koltuğunda Kemal Yıldız otururken klipte sağladıkları uyum ile& ; Arda Han ve Gizem Kara bu düet ile bitmeyecek izlenimi verdi. Şarkılarına çok güvendiklerini dile getiren Arda Han ve Gizem Kara 2021'e bomba gibi girdiklerini ve bu şarkının Sevgililer gününde en çok çalan şarkı olacağını da belirttiler.
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