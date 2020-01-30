Arda ile Ceren 67 Burda AVM'de - Son Dakika
Son Dakika Güncel Arda ile Ceren 67 Burda AVM'de - Son Dakika

Arda ile Ceren 67 Burda AVM'de

22 dakika önce

Zonguldak'ın alışveriş, yaşam ve buluşma merkezi 67 Burda AVM'de sömestr tatili tüm eğlencesi ile devam ediyor.

Arda ile Ceren 67 Burda AVM'de, System.String[]

Zonguldak'ın alışveriş, yaşam ve buluşma merkezi 67 Burda AVM'de sömestr tatili tüm eğlencesi ile devam ediyor.


Küçük ziyaretçilerini sömestr boyunca birbirinden keyifli etkinliklerle karşılayan 67 Burda AVM, TRT Çocuk kanalının sevilen çizgi film karakterleri "Arda ile Ceren"in müzikal gösterisiyle çocuklara tatil keyfini doyasıya yaşatacak.


67 Burda AVM, miniklerin büyük bir ilgi ve keyifle takip ettiği "Arda ile Ceren", sevimli arkadaşları kedi, köpek ve kaplumbağa ile çocuklara keyifli bir müzikal sunuyor. Arda ve Ceren, keşfetmeyi ve öğrenmeyi çok seviyor. Geziyor, eğleniyor, oyunlar oynayıp, birlikte yaşama dair yeni bilgiler ediniyorlar. Arda ve Ceren'le minikler harfleri, kelimeleri, doğayı ve oyunları öğreniyorlar.


Ücretsiz olarak düzenlenecek 'Arda ve Ceren' etkinliğinde; çocuklar eğlence dolu oyunlar ve çeşitli aktivitelerle keyifli bir gün geçirme fırsatı yakalayacak, keşif dolu bir yolculuğa çıkacak.


Zonguldaklılara her zaman özel deneyimler yaşatan 67 Burda AVM, 1-2 Şubat tarihlerinde ücretsiz sahnelenecek ve 15: 00,17: 00,18: 30 seanslarında çocuklarla bir araya gelecek 'Arda ile Ceren' ile ziyaretçilerini unutulmaz bir sömestre davet ediyor. - ZONGULDAK

Zonguldak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 12:26 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Isparta'da yangın faciası: 2 çocuk öldü
Kendisini aldatan kocasını bıçaklayarak öldürdü Bekçilerle ilgili Meclis'e sunulan kanun teklifinde, "yoklama" ve "sıvazlama" ifadeleri çıkarıldı Çin'de yaşayan Türk öğretmen canlı yayında koronavirüs salgınını anlattı: Göz, kulak ve deriden bulaşıyor

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2020 12:48:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Arda ile Ceren 67 Burda AVM'de - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]