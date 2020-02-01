Arda ile Ceren büyük beğeni aldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Arda ile Ceren büyük beğeni aldı - Son Dakika

Arda ile Ceren büyük beğeni aldı

6 saat önce

Zonguldak'ın alışveriş, yaşam ve buluşma merkezi 67 Burda AVM'de sömestr tatili kapsamında Arda ile Ceren minik ziyaretçilerle buluştu.

Arda ile Ceren büyük beğeni aldı, System.String[]

Zonguldak'ın alışveriş, yaşam ve buluşma merkezi 67 Burda AVM'de sömestr tatili kapsamında Arda ile Ceren minik ziyaretçilerle buluştu.


Küçük ziyaretçilerini sömestr boyunca birbirinden keyifli etkinliklerle karşılayan 67 Burda AVM, TRT Çocuk kanalının sevilen çizgi film karakterleri "Arda ile Ceren"in müzikal gösterisiyle çocuklara tatil keyfini doyasıya yaşadı. 67 Burda AVM, miniklerin büyük bir ilgi ve keyifle takip ettiği "Arda ile Ceren", sevimli arkadaşları kedi, köpek ve kaplumbağa ile çocuklara keyifli bir müzikal sundu. Ücretsiz olarak düzenlenen 'Arda ve Ceren' ilk günü etkinliğinde; çocuklar eğlence dolu oyunlar ve çeşitli aktivitelerle keyifli bir gün geçirme fırsatı yakaladı. Arda ile Ceren etkinliği 2 Şubat tarihinde 15: 00,17: 00,18: 30 seanslarında çocuklarla bir araya gelecek tüm minik ziyaretçiler davetli olacak. - ZONGULDAK

Zonguldak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 05:05 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Minnie Mouse, güvenlik görevlisini dövdü
Minnie Mouse, güvenlik görevlisini dövdü Zonguldak'ta 2 işçinin hayatını kaybettiği ocağın sahibi tutuklandı Tahliye edilenler için 14 günlük karantina süreci başladı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2020 23:29:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Arda ile Ceren büyük beğeni aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]