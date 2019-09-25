Arda ile Omuz Omuza'ya Özge Borak konuk oluyor
1 saat önce
Türkiye'nin sevilen şeflerinden Arda Türkmen'in, her hafta pazar günü mutfağında ünlü bir konuğu ağırladığı program "Arda ile Omuz Omuza" yeni sezona başlıyor.
Türkiye'nin sevilen şeflerinden Arda Türkmen'in, her hafta pazar günü mutfağında ünlü bir konuğu ağırladığı program "Arda ile Omuz Omuza" yeni sezona başlıyor.
Türkmen bu hafta ünlü oyuncu Özge Borak'ı konuk ediyor. Türkmen'in sesli şekilde vereceği direktifleri uygulamaya çalışacak olan Özge Borak, "Ananas Ters Yüz Kek" yapmaya çalışacak.
Ünlü isimlerin, Arda Türkmen'in yardımıyla mutfak performanslarını sergilediği program "Arda ile Omuz Omuza" pazar günü saat 13.00'te Kanal D'de!
Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 06:30
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