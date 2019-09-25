Son Dakika Haberleri: Arda ile Omuz Omuza'ya Özge Borak konuk oluyor
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Arda ile Omuz Omuza'ya Özge Borak konuk oluyor

1 saat önce

Türkiye'nin sevilen şeflerinden Arda Türkmen'in, her hafta pazar günü mutfağında ünlü bir konuğu ağırladığı program "Arda ile Omuz Omuza" yeni sezona başlıyor.

Arda ile Omuz Omuza'ya Özge Borak konuk oluyor, System.String[]

Türkiye'nin sevilen şeflerinden Arda Türkmen'in, her hafta pazar günü mutfağında ünlü bir konuğu ağırladığı program "Arda ile Omuz Omuza" yeni sezona başlıyor.


Türkmen bu hafta ünlü oyuncu Özge Borak'ı konuk ediyor. Türkmen'in sesli şekilde vereceği direktifleri uygulamaya çalışacak olan Özge Borak, "Ananas Ters Yüz Kek" yapmaya çalışacak.


Ünlü isimlerin, Arda Türkmen'in yardımıyla mutfak performanslarını sergilediği program "Arda ile Omuz Omuza" pazar günü saat 13.00'te Kanal D'de!


Arda Türkmen, Özge Borak, Türkiye, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 06:30 
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