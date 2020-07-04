Arda Kardeşler'in Kayserispor ve Beşiktaş karnesi - Son Dakika

Arda Kardeşler'in Kayserispor ve Beşiktaş karnesi

Kayserispor ile Beşiktaş arasında oynanacak maça atanan hakem Arda Kardeşler, 10. kez Kayserispor 7. kez Beşiktaş maçını yönetecek.

Kayserispor ile Beşiktaş arasında oynanacak maça atanan hakem Arda Kardeşler, 10. kez Kayserispor 7. kez Beşiktaş maçını yönetecek.

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Kayseri Kadir Has Stadı'nda Pazartesi günü oynanacak olan Kayserispor-Beşiktaş maçına atanan Arda Kardeşler, bugüne kadar 147 maçta düdük çaldı. Bu maçlarda 72 kez ev sahibi takım, 39 kez deplasman takımı kazanırken 36 kez de beraberlik bozulmadı. Arda Kardeşler, bu maçlarda 641 kez sarı kart 40 kez kırmızı kart kullandı. Bursa Bölgesi Süper Lig hakemi, Kayserispor'un 9 maçında düdük çaldı. Bu maçlarda Kayserispor 3 galibiyet 1 beraberlik 5 yenilgi aldı. Bu maçlarda Arda Kardeşler, Kayserispor'a 17 sarı kart 1 kırmızı kart çıkarırken rakiplerine 21 sarı kart çıkardı. Arda Kardeşler, Beşiktaş'ın ise 6 maçında düdük çaldı. İstanbul ekibi, bu maçların tamamını kazandı. Arda Kardeşler, 15 kez sarı kart çıkarırken rakiplerine 16 sarı kart 1 kırmızı kart çıkardı. Arda Kardeşler, 1 kez Kayserispor ile Beşiktaş arasındaki maçı yönetti. İstanbul'da oynanan 2016-2017 sezonuna ait müsabakayı Beşiktaş 2-1 kazanmıştı.


Arda Kardeşler'in yönettiği Kayserispor maçları ve sonuçları şöyle:


Kayserispor- Konyaspor 2-2


Kayserispor- Fenerbahçe 1-0


Galatasaray-Kayserispor 3-1


Konyaspor-Kayserispor 0-1


Alanyaspor-Kayserispor 5-0


Göztepe-Kayserispor 2-0


Fenerbahçe-Kayserispor 3-0


Beşiktaş-Kayserispor 2-1


Gaziantepspor-Kayserispor 1-2


Arda Kardeşler'in yönettiği Beşiktaş maçları ve sonuçları şöyle:


Beşiktaş- Ankaragücü 2-1


Kasımpaşa-Beşiktaş 2-3


Beşiktaş-Alanyaspor 2-0


Ç.Rizespor-Beşiktaş 2-7


Beşiktaş- Osmanlıspor 4-0


Beşiktaş-Kayserispor 2-1 - KAYSERİ

Arda Kardeşler, Kayserispor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.07.2020 09:42 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Arda Kardeşler'in Kayserispor ve Beşiktaş karnesi - Son Dakika Spor
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