Arda Kural: Düşünmeye başladıkça kafam biraz karıştı - Son Dakika
Son Dakika Magazin Arda Kural: Düşünmeye başladıkça kafam biraz karıştı - Son Dakika Magazin

Arda Kural: Düşünmeye başladıkça kafam biraz karıştı

7 saat önce

İşte Arda Kural'ın açıklamalarından satır başları....-Oyunculuk çok kolay görünen bir şey gibi ama değil. Psikolojik olarak insanı çok etkileyen, yönlendiren taşıyan bir meslek. Ben ya 'çok iyi yalancıyım' demem gerekiyor oyuncu olmam için ya da 'çok gerçekçi biriyim' demem gerekiyor.

Arda Kural: Düşünmeye başladıkça kafam biraz karıştı, System.String[]

İşte Arda Kural'ın açıklamalarından satır başları….


-Oyunculuk çok kolay görünen bir şey gibi ama değil. Psikolojik olarak insanı çok etkileyen, yönlendiren taşıyan bir meslek. Ben ya 'çok iyi yalancıyım' demem gerekiyor oyuncu olmam için ya da 'çok gerçekçi biriyim' demem gerekiyor. İkisi arasında kalınca bocalamaya düştüm gerçek ve sahte arasında


-Düşünmeye başladıkça kafam biraz karıştı. İnsanlara biraz faklı bakmaya başladım. Geri çektim kendimi, içime gömüldüm. Ondan sonra da hayatı biraz erteledim, umursamadım. Televizyondan uzaklaştım, doğaya yöneldim çok fazla düşünmeye başladım.


- 'Tutunamayanlar' dizisi de öyle yeteneksiz ve başarısız oldukları için değil, doğru ve dürüst oldukları için hayatın gerçekleri onların üstüne çıktığı için tutunamayan insanları hikayesini anlatıyor. Benim hikayem de böyle bir şeydi.


-Ben zeki biriyim, aptal değilim kendimi biliyorum. Saygısız, ahlaksız değilim. 'Neden ortam bu, neden bunun alıcısı yok?' Benim de çok hatalarım var, onları çok düşündüm. 'Nasıl değiştiririm, neler yapabilir' diye…


Ben şöhreti kaldıramamış biri değilim sadece şöhretin mecbur bıraktığı şeyler var onları kaldıramadım. İnsanları seven, kardeş gibi gören biriyim. Kimseye küskünlüğü, kırgınlığım yok. Öfkem vardı. Kendimde aşamadığım şeyler vardı, insan hataları önce kendinde aramalı ben de öyle yaptım ve sorunları aştım.


-Sağlık sorunu gibi oldu, sosyal hayata karşı bir tavır alınca o bir sağlık sorunu gibi oldu. Herkes her şeyi söyleyebilir, bir şeyin aslı neyse o her zaman ortaya çıkar. Kaygım da yok korkum da… Önemli olan benim kendimi bilmem. Artık 38 yaşıma geldim. İnsanların gözünün önünde büyüdüğümü biliyorum, gençken her şey çok daha farklı tabi… Bakıyorum arada gençlik fotoğraflarıma hoşuma gidiyor. Çok sevimli, tatlıymışım onları görüyorum, şimdi biraz daha olgunluk var. Olabilirsem eskisi gibi olacağım ben de istiyorum.

Arda Kural, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 04:41 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Setlere yeniden dönen Arda Kural hatalarından pişman oldu: Artık eskisi gibi olacağım
Soylu'nun Arka Sokaklar paylaşımı sosyal medyayı salladı: Eyvallah Rıza Baba Biricik Suden'in fotoğrafını kendisine aitmiş gibi paylaşan Harika Avcı, sosyal medyanın diline düştü Mesut Özil ve Amine Gülşe'nin bebeğinin cinsiyeti belli oldu

Son Dakika Haberleri
23:22 Soylu'nun Arka Sokaklar paylaşımı sosyal medyayı salladı: Eyvallah Rıza Baba
21:42 Biricik Suden'in fotoğrafını kendisine aitmiş gibi paylaşan Harika Avcı, sosyal medyanın diline düştü
21:41 Ünlü çiftten alkışlanacak hareket
20:30 Mesut Özil ve Amine Gülşe'nin bebeğinin cinsiyeti belli oldu
20:10 Can Yaman İtalya'da canlı yayına çıktı, programın reytingleri rekor kırdı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2020 23:56:29. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Arda Kural: Düşünmeye başladıkça kafam biraz karıştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]