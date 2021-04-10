Galatasaray'ın Karagümrük'le oynadığı maçta DeAndre Yedlin, Lens'in sert müdahalesi sonrasında sakatlanarak oyundan çıktı. Pozisyon sonrasında hakem Ali Palabıyık'a büyük tepki vardı. Sarı-kırmızılıların kaptanı Arda Turan'da maç sonunda Yedlin'in koltuk değnekli fotoğrafını paylaşarak tepki gösterdi.
Arda Turan maç sonunda DeAndre Yedlin'in fotoğrafını paylaşarak, "Kırmızı kart yok. Yer çekiminden dolayı olmuş" notunu düştü.
Son Dakika › Spor › Arda maçın hakemini Yedlin'in vahim görüntüsüyle vurdu: Yer çekiminden olmuş - Son Dakika Spor