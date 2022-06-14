Trakya Üniversitesi (TÜ) Arda Meslek Yüksekokulu öğrencileri mezuniyet sevinci yaşadı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Devlet Konservatuarı Gösteri ve Sanat Eğitim Merkezi'nde saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören üniversitenin tanıtım filminin izlenmesi ile devam etti.

Rektör Yardımcısı Prof. Ahmet Hamdi Zafer, törende yaptığı konuşmada, mezuniyetin sadece bir veda olmadığını, öğrencilerin iş yaşamındaki başarılarını da takip edeceklerini söyledi.

Üniversitenin kapısının mezun olan öğrencilere de sonuna kadar açık olduğunu belirten Zafer, öğrencileri ve ailelerini tebrik etti.

Yüksekokulun Müdürü Prof. Dr. Yeşim Yeşiloğlu da ortak bir sevinci paylaşmak için bir araya geldiklerini ifade etti.

Öğrencilere eğitimleri boyunca teknik bilginin yanı sıra birçok bilgi ve beceri aktarıldığını belirten Yeşiloğlu, "Umarım bundan sonraki hayatlarında da bu bilgileri çok iyi bir şekilde kullanarak iyi yerlere gelirler." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından öğrenciler kep atarak mezuniyet sevinci yaşadı.