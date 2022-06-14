Arda Meslek Yüksekokulu öğrencileri mezuniyet sevinci yaşadı - Son Dakika
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Arda Meslek Yüksekokulu öğrencileri mezuniyet sevinci yaşadı

14.06.2022 13:20
Arda Meslek Yüksekokulu öğrencileri mezuniyet sevinci yaşadı

Trakya Üniversitesi (TÜ) Arda Meslek Yüksekokulu öğrencileri mezuniyet sevinci yaşadı.

Trakya Üniversitesi (TÜ) Arda Meslek Yüksekokulu öğrencileri mezuniyet sevinci yaşadı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Devlet Konservatuarı Gösteri ve Sanat Eğitim Merkezi'nde saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören üniversitenin tanıtım filminin izlenmesi ile devam etti.

Rektör Yardımcısı Prof. Ahmet Hamdi Zafer, törende yaptığı konuşmada, mezuniyetin sadece bir veda olmadığını, öğrencilerin iş yaşamındaki başarılarını da takip edeceklerini söyledi.

Üniversitenin kapısının mezun olan öğrencilere de sonuna kadar açık olduğunu belirten Zafer, öğrencileri ve ailelerini tebrik etti.

Yüksekokulun Müdürü Prof. Dr. Yeşim Yeşiloğlu da ortak bir sevinci paylaşmak için bir araya geldiklerini ifade etti.

Öğrencilere eğitimleri boyunca teknik bilginin yanı sıra birçok bilgi ve beceri aktarıldığını belirten Yeşiloğlu, "Umarım bundan sonraki hayatlarında da bu bilgileri çok iyi bir şekilde kullanarak iyi yerlere gelirler." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından öğrenciler kep atarak mezuniyet sevinci yaşadı.

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Trakya Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde mezun olan öğrenciler için tören düzenlendi Trakya Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde mezun olan öğrenciler için tören düzenlendi Resim bölümü öğrencileri eserlerini sergiledi Resim bölümü öğrencileri eserlerini sergiledi
Kaynak: AA

Trakya Üniversitesi, Rektör, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Arda Meslek Yüksekokulu öğrencileri mezuniyet sevinci yaşadı - Son Dakika

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