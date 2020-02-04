Arda'nın inşaatı nedeniyle mağdur olanlar hasarlı evlerde yaşıyor - Son Dakika
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Arda'nın inşaatı nedeniyle mağdur olanlar hasarlı evlerde yaşıyor

6 saat önce

Sütlüce'de Arda Turan'ın yaptırdığı otel inşaatının temel kazma çalışması nedeniyle bir apartmanın çökmesinin ardından çatlaklar oluşan çevredeki binalarda maddi gücü olmayan vatandaşlar yaşamaya devam ediyor.

Arda'nın inşaatı nedeniyle mağdur olanlar hasarlı evlerde yaşıyor, System.String[]

Sütlüce'de Arda Turan'ın yaptırdığı otel inşaatının temel kazma çalışması nedeniyle bir apartmanın çökmesinin ardından çatlaklar oluşan çevredeki binalarda maddi gücü olmayan vatandaşlar yaşamaya devam ediyor. Çatlak binada oturan Kaya Kaba, "İnşaatın Arda Turan'a ait olduğunu biliyoruz. Herhangi bir mağduriyet giderilmedi. Buradaki toprak çekildiği taktirde bina risk altında" dedi.

Beyoğlu Sütlüce'de Temmuz 2018 tarihinde İmrahor Caddesi üzerinde Futbolcu Arda Turan'ın yaptırdığı otel inşaatının temel kazma çalışması sırasında toprak kayması yaşanmış, tahliye edilen 4 katlı Ertürk Apartmanı çökmüştü. Apartmanın çökmesi nedeniyle çevrede bulunan binalar da hasar gördü. Binalarda büyük çatlaklar meydana geldiği görüldü.

MAĞDUR VATANDAŞLAR YARDIM BEKLİYOR

Bina sakinleri maddi imkansızlıklar nedeniyle duvarları çatlayan evlerde tehlikeye rağmen yaşamaya devam ediyor. Mağdur olduğunu söyleyen bir vatandaş duvarda derin çatlaklar olduğunu, Arda Turan'ın kendilerine geçmiş olsun dilemek için bile gelmediğini söyledi.

"HERHANGİ BİR MAĞDURİYET GİDERİLMEDİ"

11 yıldır binada oturduklarını söyleyen Kaya Kaba, "Yaklaşık 11 senedir bu binada daire sahibiyiz. Burada yaklaşık 30 yıllık bir istinat duvarı vardı. İstimlak duvarına hiçbir şekilde destek yapılmadan bir inşaat sürecine girildi. İnşaatın Arda Turan'a ait olduğunu biliyoruz. Kendisi ya da vekili hiçbir şekilde buraya uğramadı. Her hangi bir mağduriyet giderilmedi. Binamıza hasar raporu çıkarttırdık. Dava sürecine girecektik. Fakat yan taraftaki komple binası yıkılan kişiler dava ettiler ama oradan bir sonuç çıkmadığını öğrendik. Bizde bir şey çıkaramayacağımız düşündük. Buradaki toprak çekildiği taktirde bina risk altında. İlk bir ay 1.5 ay baya bir tedirgin olduk. Direk suçu kendisine bağlayamıyorsun çalıştığı inşaat firmasına bağlamak lazım. Burada gerekli önlemleri almadan eski istimlak duvarı üzerinden inşaat yapmaya çalıştılar. Kendisinin de bu konuyla ilgilenmesi gerekiyor. İnsanlar burada mağdur oluyor. Kendisi gelmese de en azından vekilini gönderip geçmiş olsun diye bilirdi. İnsanlara hiçbir şekilde tevazu göstermedi" diye konuştu.

Arda Turan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 12:35 Kaynak: İHA
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Son Dakika

Arda Turan'ın otel inşaatı nedeniyle mağdur olan vatandaşlar hasar gören evlerde yaşıyor
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