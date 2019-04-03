Arda'nın Tostu - Arda'nın Mutfağı
1 saat önce
Arda'nın Tostu – Gourmet Minute Malzemeler;4 parça ayvalık tost ekmeği 12 ince dilim kaşar peyniri 6 adet sosis 7 – 8 ince dilim salam 5 – 6 dilim sucuk 3 dilim domates 3 yemek kaşığı amerikan salatası 2 – 3 adet salatalık turşusu Ketçap.
Arda'nın Tostu – Gourmet Minute Malzemeler;4 parça ayvalık tost ekmeği 12 ince dilim kaşar peyniri 6 adet sosis 7 – 8 ince dilim salam 5 – 6 dilim sucuk 3 dilim domates 3 yemek kaşığı amerikan salatası 2 – 3 adet salatalık turşusu Ketçap
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Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 09:06 Kaynak: Youtube
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