Son Dakika Haberleri: Arda'nın Tostu - Arda'nın Mutfağı

Arda'nın Tostu - Arda'nın Mutfağı

1 saat önce

Arda'nın Tostu – Gourmet Minute Malzemeler;4 parça ayvalık tost ekmeği 12 ince dilim kaşar peyniri 6 adet sosis 7 – 8 ince dilim salam 5 – 6 dilim sucuk 3 dilim domates 3 yemek kaşığı amerikan salatası 2 – 3 adet salatalık turşusu Ketçap.

Arda'nın Tostu – Gourmet Minute Malzemeler;4 parça ayvalık tost ekmeği 12 ince dilim kaşar peyniri 6 adet sosis 7 – 8 ince dilim salam 5 – 6 dilim sucuk 3 dilim domates 3 yemek kaşığı amerikan salatası 2 – 3 adet salatalık turşusu Ketçap

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 09:06 Kaynak: Youtube

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