Arda, Solunum Cihazına Kavuştu

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde yaşayan ve kronik solunum yetmezliği ile serebral palsi (beyin felci) hastalığı nedeniyle Yalova'da özel hastanede tedavi gören Arda Yolcu'nun (11) ihtiyaç duyduğu solunum cihazı, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından temin edildi.

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde yaşayan ve kronik solunum yetmezliği ile serebral palsi (beyin felci) hastalığı nedeniyle Yalova'da özel hastanede tedavi gören Arda Yolcu'nun (11) ihtiyaç duyduğu solunum cihazı, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından temin edildi. Bu gelişmenin ardından Arda, evine getirildi.



Orhangazi'de yaşayan Alev Yolcu'nun oğlu Arda Yolcu, doğuştan solunum yetmezliği ve serebral palsi hastalığı ile mücadele ediyor. Yaklaşık 3,5 ay önce Yalova'da özel hastaneye kaldırılan Arda, solunum cihazı için sıra beklemeye başladı. Arda Yolcu'nun durumunun basına yansımasından sonra Orhangazi Kaymakamlığı, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) aracılığı ile devreye girdi. Yatağa bağlı halde yaşamını sürdüren Arda'nın tedavisinin evinde sürdürebilmesi amacıyla ihtiyaç duyulan solunum cihazı, SGK tarafından temin edildi. Cihazın ulaştırılmasının ardından Arda Yolcu, geçen günlerde Orhangazi'deki evine getirildi.



Arda'nın tedavisi ile ilgili ihtiyaç duyulan solunum cihazının yanı sıra, SGK tarafından karşılanmayan ilaçları ve birçok tıbbi gereç için de Orhangazi Kaymakamı Dr. Yalçın Yılmaz'ın talimatı ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla yardım kampanyası başlatıldı. Solunum cihazına bağlı olarak evinde tedavisi sürdürülen Arda Yolcu için açılan banka hesaplarına da hayırseverler tarafından para yatırıldı. Anne Alev Yolcu'ya teslim edilen yardım paraları ile Arda'nın ilaç ve tıbbi gereçleri temin edilmeye başlandı.



KAYMAKAM ZİYARET ETTİ



Orhangazi Kaymakamı Dr. Yalçın Yılmaz, beraberinde SGK İlçe Müdürü Muzaffer Yurdakul, Sosyal Hizmetler İlçe Müdürü Mehmet Eren Al ve SYDV Orhangazi Müdürü Oğuz Üçöz ile birlikte evinde tedavisine devam edilen Arda Yolcu ve ailesini ziyaret etti. Kaymakam Yılmaz, Arda'nın annesi Alev Yolcu'dan ailenin ihtiyaçları ile ilgili de bilgi aldı. Anne Yolcu, oğlunun bir süre hastanede yoğun bakımda kaldığını belirterek, "O dönemde bir solunum cihazına ihtiyacımız vardı. Ancak SGK 12 hastalık bir sıra olduğunu belirtti. Bu konuda Kaymakamlığımız bize yardımcı oldu ve cihazımıza daha erken kavuştuk" dedi. Arda'nın solunum cihazının yanı sıra SGK tarafından karşılanmayan bazı ilaçları ile tıbbi gereçleri de bulunduğunu belirten Alev Yolcu, "Arda için başlatılan yardım kampanyası sayesinde bunları da şu anda karşılamaya başladık. Arda'nın tek ihtiyacı olan fizik tedavi. Bu konuda hastamızı RAM'a götürme şansımız yok. Buradaki doktorların evimize gelerek fizik tedavisini sürdürmesini istiyoruz" diye konuştu. Anne Yolcu, "Çocuğum serebral palsi hastası. Şu anda boğazı delindi. Nefesini makine ile alacak. 2 ay boyunca komadaydı. Şimdi durumu iyi. Eve getirdik, tedavisini evimizde sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı. Alev Yolcu, kendilerine destek olan Kaymakamlığa, SGK'ya ve hayırseverlere teşekkür etti.



Kaymakam Yalçın Yılmaz ise Arda'nın ihtiyaç duyduğu gereçlerin Osmangazi SGK tarafından temin edildiğini belirterek, "Arda'nın evde tedavisi için gerekli olan cihaz setini, SGK bünyesinde Şanlıurfa'da bir hastadan devredilerek temin ettik. Arda için SYDV vasıtası ile 32 bin 401 TL yardım toplandı. Bu yardım paraları ile de Arda'nın ihtiyaç duyduğu ilaçlar ve tıbbi gereçler temin edilecek" dedi.



- Bursa

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