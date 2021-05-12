Arda Turan: 2008'de, benim de önderliğimde Fenerbahçe'nin hızını kestik - Son Dakika

Arda Turan: 2008'de, benim de önderliğimde Fenerbahçe'nin hızını kestik

12.05.2021 17:50

Eşi Aslıhan Doğan Turan'ın YouTube kanalına konuk olan ve samimi açıklamalarda bulunan Galatasaraylı futbolcu Arda Turan, kendisine yönelik "Galatasaray'da ne yapmış?" sorusunu yöneltenlere yanıt verdi. Yıldız futbolcu, "Arda Turan Galatasaray'da ne mi yapmış? 2008 yılında şampiyon olarak Fenerbahçe'nin hızını kestik. Alex'ler, Deivid'ler, Anelka'lar geldi. Benim de önderliğimdeki o grup Fenerbahçe'yi çok iyi durdurduk" şeklinde konuştu.

Süper Lig'in 41. haftasında Galatasaray, deplasmanda Denizlispor'u 4-1 mağlup etti. Son haftaya girilirken lider Beşiktaş'la puanları eşitleyen sarı-kırmızılılarda Arda Turan, eşi Aslıhan Doğan Turan'ın Youtube kanalında samimi açıklamalarda bulundu. Tecrübeli futbolcu Galatasaray'a duyduğu sevgiyi anlatırken Fenerbahçe'nin 2008 yılında yükselişi de kendi önderliğindeki oyuncu grubunun kestiğini belirtti.

Arda Turan'ın açıklamaları şöyle:

"BİR ŞEYİ DÜZELTMEYE, ANLATMAYA UĞRAŞMIYORUM"

"Daha sakin ve daha uysalım. Daha alttan alan ve kavgacı olmayan biri. Çok kabul etmediğim bir şey ama baba olduktan sonra 'Aman bunu da ben mi düzelteceğim' diyorsun. Gençken her haksızlığa karşı geleyim halindeydim. Türk toplumunu ne olursa olsun çok seviyorum ama bizim toplumumuza bir şey anlatmak çok zor. Sen bile bazen 'Nasıl yanlış anlaşılıyorsun' diyorsun. Bir şeyi düzeltmeye, anlatmaya uğraşmıyorum.

Arda Turan: Benim de önderliğimde Fenerbahçe'yi çok iyi durdurduk

"SEVDİĞİM ÖZELLİKLERİM VAR"

"Çok sevdiğim birisiyle geçen konuşurken bana, 'Çok cesaretlisin, liderlik özelliklerin var, merhametlisin' derken, ben de hava giriyorum tabii, 'Bunlar çok güzel özellikler ama doğru yerde kullanıldığı zaman bir manası var' dedi. O dönemde söylediğinde 'Bunların hepsini yanlış yerde kullandın' demişti. Sevdiğim özelliklerim var ama gereksiz yerde cesaret, liderlik yapacağım diye cengaverlik... Benimle ilgili özeleştiri yapılacaksa; iyi özelliklerimi doğru yerde kullanamıyorum. O yüzden de kötü gözüküyor.

Arda Turan: Benim de önderliğimde Fenerbahçe'yi çok iyi durdurduk

"GALATASARAY'A KARŞI ZAAFIM VAR"

Galatasaray ile ilgili şaka da sevmem, Galatasaray ile ilgili bir iddiaya girmem. Tarzım budur, inan sevdikleri üzerinden iddiaya girmez. Örneğin bir çocuk yatılı okulda okuyor ve çok seviyor, anlatıyor; benim için de Galatasaray öyle. Galatasaray'a karşı zaafım var ve hep içten ve samimi davrandım. Hep fedakarca davrandım.

Arda Turan: Benim de önderliğimde Fenerbahçe'yi çok iyi durdurduk

"FENERBAHÇE'Yİ ÇOK İYİ DURDURDUK"

2008 yılında Galatasaray ile şampiyon olduk, aradan 13 yıl geçmiş. Şu an sosyal medyada 'Arda Turan Galatasaray'da ne yapmış?' diyen o çocuk 5 yaşındaydı. Arda Turan Galatasaray'a ne mi yapmış? 2008 senesinde Fenerbahçe çok güçlü, yeni stadını da yapmış, maddi anlamda da çok güçlü. Biz o dönemde Ali Sami Yen Stadı'nda oynuyorduk. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final oynadı. Maddi anlamda ciddi farklar var ama manevi anlamda Galatasaray'a karşı kimsenin farkı olamaz. 2008 yılında şampiyon olarak Fenerbahçe'nin hızını kestik. Alex'ler, Deivid'ler, Anelka'lar geldi. Benim de önderliğimdeki o grup Fenerbahçe'yi çok iyi durdurduk. Oradaki 1 yıl rakibinizin 3-4 sene kaybetmesine neden oldu.

Arda Turan: Benim de önderliğimde Fenerbahçe'yi çok iyi durdurduk

"ÇOK İYİ BİR GALATASARAYLIYIM"

"Benim Galatasaray'da çıktığım ilk günden ayrıldığım güne kadar Avrupa'dan teklif vardı. Galatasaray'ı sevmem, insanları kıramamam nedeniyle kaldım ve devam ettim. Şu an gençler kulüpleriyle imzalamadan devam ediyorlar. Galatasaray'a karşı eksik davranışta bulunmadım. Sevgi, saygı, maddiyet ve maneviyat olarak hep verdim. Tribündeki seyirci neyse ben de hep maksimum sınırlarımı zorlayarak yaptım. Kimseyle tartışmam; çok iyi bir Galatasaraylıyım" şeklinde konuştu. Hiç 'keşke' demedim. Bu sezon da şampiyon olursak hiç 'keşke' demeyiz"

Arda Turan: 2008'de, benim de önderliğimde Fenerbahçe'nin hızını kestik

Aslıhan Doğan, Galatasaray, Arda Turan, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Arda Turan: 2008'de, benim de önderliğimde Fenerbahçe'nin hızını kestik - Son Dakika Spor


YORUMLAR (2)
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