Arda Turan'a 3 ayrı suçtan 2 yıl 8 ay hapis cezası verildi
1 saat önce
Medipol Başakşehir oyuncusu Arda Turan, geçtiğimiz yıl ekim ayında şarkıcı Berkay Şahin ile kavga etmesiyle ilgili 3 ayrı suçtan toplam 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme hükmün açıklanmasını geri bıraktı
Medipol Başakşehir oyuncusu Arda Turan, geçtiğimiz yıl ekim ayında şarkıcı Berkay Şahin ile kavga etmesiyle ilgili 3 ayrı suçtan toplam 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme hükmün açıklanmasını geri bıraktı.
İstanbul 41. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya Berkay Şahin ve avukatı katılırken, mahkemede bulunmayan Arda Turan'a avukatı vekalet etti.
Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 02:15
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