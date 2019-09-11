Son Dakika Haberleri: Arda Turan'a 3 ayrı suçtan 2 yıl 8 ay hapis cezası verildi
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Arda Turan'a 3 ayrı suçtan 2 yıl 8 ay hapis cezası verildi

1 saat önce

Medipol Başakşehir oyuncusu Arda Turan, geçtiğimiz yıl ekim ayında şarkıcı Berkay Şahin ile kavga etmesiyle ilgili 3 ayrı suçtan toplam 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme hükmün açıklanmasını geri bıraktı

Arda Turan'a 3 ayrı suçtan 2 yıl 8 ay hapis cezası verildi, System.String[]

Medipol Başakşehir oyuncusu Arda Turan, geçtiğimiz yıl ekim ayında şarkıcı Berkay Şahin ile kavga etmesiyle ilgili 3 ayrı suçtan toplam 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme hükmün açıklanmasını geri bıraktı.


İstanbul 41. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya Berkay Şahin ve avukatı katılırken, mahkemede bulunmayan Arda Turan'a avukatı vekalet etti.

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Berkay Şahin, Başakşehir, Arda Turan, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 02:15 
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