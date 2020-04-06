Arda Turan'a canlı yayında Alba, Filipe Luis ve Acun Ilıcalı'dan sürpriz!

Canlı yayında corona günlerinden gelecek planlamasına kadar birçok soruya yanıt veren Arda Turan'a, eski takım arkadaşları Jordi Alba, Filipe Luis mesaj gönderirken bir sürpriz mesaj da Acun Ilıcalı'dan geldi.



Ayak tenisini oynamayı sevdiğini belirten Arda Turan'a Ilıcalı, "Her zaman buradayız" sözleriyle meydan okudu.



Arda Turan ise mesajla alakalı olarak "Acun abi mesaj atmış, 'Her zaman buradayız' diye. Korona geçsin abi sizi de bekleriz. Acun abi ayak tenisinde iyidir. Hakkını yiyemem. Yıllarca öğrettik, toparlandı (gülerek). Belki kazandığı beraberlik vardır onu söyleyebilir ama Acun abinin kalitesini de söyledim, gerçekten çok iyi oynar, görsel zekası çok iyidir, sistemi çözer ve oynar." ifadelerini kullandı.



Başarılı futbolcu, "Acun Ilıcalı'dan Survivor çağrısı gelirse olur mu?" sorusu ise "Yok, biz Survivor'un yapımcısı sayılırız." yanıtını verdi.