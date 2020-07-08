Arda Turan'a FETÖ soruşturmasında ikinci kez takipsizlik kararı - Son Dakika

Adıyaman'da yürütülen bir soruşturma kapsamında beyanda bulunan bir şahsın sözleri nedeniyle hakkında FETÖ soruşturması başlatılan futbolcu Arda Turan'a takipsizlik kararı verildi.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen bir soruşturma kapsamında ifadesi alınan Kadir O. Y. isimli şahsın futbolcu Arda Turan hakkında beyanlarda bulunmuştu. İfadelerin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmesi ile beraber Turan hakkında, 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan soruşturma başlatılmıştı. Başsavcılıkça yürütülen soruşturma kapsamında 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan kamu davası açmaya yetecek nitelikte delil bulunmadığı gerekçesiyle takipsizlik kararı verildi.

KAMU DAVASI AÇMAYA YETECEK DELİL BULUNMADIĞI KAYDEDİLDİ

Takipsizlik kararında, şüpheli Arda Turan hakkında 2018 yılında aynı eylem nedeniyle soruşturma yürütüldüğü belirtilerek, önceki soruşturmada takipsizlik kararı verildiği kaydedildi. Kararda, aynı eylem nedeniyle mükerrer bir soruşturma yapılamayacağı belirtildi. Dosya kapsamındaki bilgi ve belgelerin kamu davası açmaya yetecek nitelikte bulunmadığının belirtildiği kararda, bu nedenle kamu adına kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildiği kaydedildi.

(İrem Demir/İHA)