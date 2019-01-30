Son Dakika Haberleri: Arda Turan Adliyede

Arda Turan Adliyede

7 dakika önce

Futbolcu Arda Turan ile şarkıcı Berkay arasında yaşanan kavgaya ilişkin açılan davanın görülmesine bugün başlanıyor.

Futbolcu Arda Turan ile şarkıcı Berkay arasında yaşanan kavgaya ilişkin açılan davanın görülmesine bugün başlanıyor. Ünlü futbolcu Arda Turan, duruşma için İstanbul Adliyesine geldi. Duruşmanın saat 10.0'da başlaması bekleniyor

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 09:56 Kaynak: İHA

İstanbul, Berkay Şahin, Arda Turan, Güncel
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