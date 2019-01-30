Arda Turan Adliyede
7 dakika önce
Futbolcu Arda Turan ile şarkıcı Berkay arasında yaşanan kavgaya ilişkin açılan davanın görülmesine bugün başlanıyor.
Futbolcu Arda Turan
ile şarkıcı Berkay
arasında yaşanan kavgaya ilişkin açılan davanın görülmesine bugün başlanıyor. Ünlü futbolcu Arda Turan, duruşma için İstanbul
Adliyesine geldi. Duruşmanın saat 10.0'da başlaması bekleniyor
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 09:56 Kaynak: İHA
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