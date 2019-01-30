Son Dakika Haberleri: Arda Turan Adliyeden Ayrılırken Konuştu (1)

Arda Turan Adliyeden Ayrılırken Konuştu (1)

1 saat önce

Haber-Kamera: Hayati ARIGAN - İstanbul DHAFutbolcu Arda Turan ile Şarkıcı Berkay Şahin arasında yaşanan kavgaya ilişkin davanın ilk duruşması sona erdi.

Arda Turan Adliyeden Ayrılırken Konuştu (1), System.String[]
Haber-Kamera: Hayati ARIGAN - İstanbul DHA

Futbolcu Arda Turan ile Şarkıcı Berkay Şahin arasında yaşanan kavgaya ilişkin davanın ilk duruşması sona erdi. 19 Haziran'a ertelenen dava sonrası adliyeden ayrılan Arda Turan, "Konu zaten yargıda, çok fazla söylecek şey yok" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 12:13 Kaynak: DHA

Berkay Şahin, İstanbul, Arda Turan, Güncel
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