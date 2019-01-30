Arda Turan Adliyeden Ayrılırken Konuştu (1)
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Haber-Kamera: Hayati ARIGAN - İstanbul DHAFutbolcu Arda Turan ile Şarkıcı Berkay Şahin arasında yaşanan kavgaya ilişkin davanın ilk duruşması sona erdi.
Haber-Kamera: Hayati ARIGAN - İstanbul DHA
Futbolcu Arda Turan ile Şarkıcı Berkay Şahin arasında yaşanan kavgaya ilişkin davanın ilk duruşması sona erdi. 19 Haziran'a ertelenen dava sonrası adliyeden ayrılan Arda Turan, "Konu zaten yargıda, çok fazla söylecek şey yok" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 12:13 Kaynak: DHA
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