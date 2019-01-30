Arda Turan Adliyeden Ayrılırken Konuştu (1)

Haber-Kamera: Hayati ARIGAN - İstanbul DHAFutbolcu Arda Turan ile Şarkıcı Berkay Şahin arasında yaşanan kavgaya ilişkin davanın ilk duruşması sona erdi.

Haber-Kamera: Hayati ARIGAN - İstanbul DHA



Futbolcu Arda Turan ile Şarkıcı Berkay Şahin arasında yaşanan kavgaya ilişkin davanın ilk duruşması sona erdi. 19 Haziran'a ertelenen dava sonrası adliyeden ayrılan Arda Turan, "Konu zaten yargıda, çok fazla söylecek şey yok" dedi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Arda Turan Adliyeden Ayrılırken Konuştu: Konu Yargıda Fazla Söylenecek Şey Yok

AK Parti ve CHP'nin Çekiştiği İlçede Sürpriz Bir Aday Daha Çıktı

"Aylık Bin TL Kazanıyorum" Diyen Berkay Şahin'den İlk Açıklama: Bunlara Takılmayın

Murat Hazinedar: Genel Başkanım Arkamda Durmamıştır