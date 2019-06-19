ARDA TURAN BERKAY ŞAHİN DAVASI'NDA TANIK DİNLENDİ (1)
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Haber: Serpil KIRKESER - Özden ATİK / İstanbul DHAFutbolcu Arda Turan ile Şarkıcı Berkay Şahin arasında yaşanan kavgaya ilişkin davada tanık dinlendi.
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 11:12 Kaynak: DHA
Haber: Serpil KIRKESER - Özden ATİK/ İstanbul DHA
Futbolcu Arda Turan ile Şarkıcı Berkay Şahin arasında yaşanan kavgaya ilişkin davada tanık dinlendi. Duruşma 11 Eylül'e ertelendi.
Görüntü dökümü:
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Arda Turan'ın duruşma salonuna girmesi
Berkay ile Arda Turan arasındaki davanın ikinci duruşması başladı
Arda Turan ve Berkay Şahin'in duruşması ertelendi
Mahkeme sonrası şarkıcı Berkay'dan ilk açıklama
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