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ARDA TURAN BERKAY ŞAHİN DAVASI'NDA TANIK DİNLENDİ (1)

21 dakika önce

Haber: Serpil KIRKESER - Özden ATİK / İstanbul DHAFutbolcu Arda Turan ile Şarkıcı Berkay Şahin arasında yaşanan kavgaya ilişkin davada tanık dinlendi.

ARDA TURAN BERKAY ŞAHİN DAVASI'NDA TANIK DİNLENDİ (1), System.String[]

Haber: Serpil KIRKESER - Özden ATİK/ İstanbul DHA
Futbolcu Arda Turan ile Şarkıcı Berkay Şahin arasında yaşanan kavgaya ilişkin davada tanık dinlendi.  Duruşma 11 Eylül'e ertelendi. 

Görüntü dökümü:
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Arda Turan'ın duruşma salonuna girmesi 
 


Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 11:12 Kaynak: DHA
DHA, İstanbul, Berkay Şahin, Arda Turan, Güncel
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