Arda Turan'dan Aslan Kral paylaşımı - Son Dakika
Son Dakika Spor Arda Turan'dan Aslan Kral paylaşımı - Son Dakika Spor

Arda Turan'dan Aslan Kral paylaşımı

6 saat önce

Galatasaray'ın Başakşehir ile oynadığı karşılaşma öncesinde arasının bozuk olduğu Fatih Terim'in elini öperek aradaki buzları eriten Arda Turan'ın devre arasında yeniden sarı kırmızılı formayı giyeceği haberleri çıkmıştı.

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Galatasaray'ın Başakşehir ile oynadığı karşılaşma öncesinde arasının bozuk olduğu Fatih Terim'in elini öperek aradaki buzları eriten Arda Turan'ın devre arasında yeniden sarı kırmızılı formayı giyeceği haberleri çıkmıştı.


Tecrübeli yıldız sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Galatasaray taraftarlarını heyecanlandırdı. Arda Turan Lion King 'Aslan Kral' isimli çizgi animasyon filmi izlerken videosunu sosyal medya hesabından paylaştı.


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Devre arası

transferinde eski takımı Galatasaray'a döneceği konuşulan Arda

Turan'dan 'Aslan Kral' paylaşımı...

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Spor Arena (@sporarena)

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25, 2019



Galatasaray, Başakşehir, Arda Turan, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 11:26 
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