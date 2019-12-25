Galatasaray'ın Başakşehir ile oynadığı karşılaşma öncesinde arasının bozuk olduğu Fatih Terim'in elini öperek aradaki buzları eriten Arda Turan'ın devre arasında yeniden sarı kırmızılı formayı giyeceği haberleri çıkmıştı.
Tecrübeli yıldız sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Galatasaray taraftarlarını heyecanlandırdı. Arda Turan Lion King 'Aslan Kral' isimli çizgi animasyon filmi izlerken videosunu sosyal medya hesabından paylaştı.
class="twitter-tweet"> transferinde eski takımı Galatasaray'a döneceği konuşulan Arda Turan'dan 'Aslan Kral' paylaşımı... href="https://ads.sondakika.com/redir.asp?tur=habericilink&url=https://t.co/PL3ThlECKC">pic.twitter.com/PL3ThlECKC Spor Arena (@sporarena) href="https://ads.sondakika.com/redir.asp?tur=habericilink&url=https://twitter.com/sporarena/status/1209920861530136576'ref_src=twsrc^tfw">December 25, 2019
Devre arası
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transferinde eski takımı Galatasaray'a döneceği konuşulan Arda
Turan'dan 'Aslan Kral' paylaşımı... href="https://ads.sondakika.com/redir.asp?tur=habericilink&url=https://t.co/PL3ThlECKC">pic.twitter.com/PL3ThlECKC
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25, 2019