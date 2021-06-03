Arda Turan'dan Ayaz Bebek'e destek
03.06.2021 12:14
İSYANYA'da Atletico Madrid ve Barcelona'da ülkemizi yıllarca temsil ettikten sonra yuvası Galatasaray'a dönen milli futbolcu Arda Turan, Muğla'nın Marmaris ilçesinde yaşayan Mehtap-Sinan Ünen çiftinin SMA Tip2 hastası 23 aylık bebekleri Ayaz'ın tedavisine destek olmak için düzenlenen canlı...
İSYANYA'da Atletico Madrid ve Barcelona'da ülkemizi yıllarca temsil ettikten sonra yuvası Galatasaray'a dönen milli futbolcu Arda Turan, Muğla'nın Marmaris ilçesinde yaşayan Mehtap-Sinan Ünen çiftinin SMA Tip2 hastası 23 aylık bebekleri Ayaz'ın tedavisine destek olmak için düzenlenen canlı yayına katıldı. Ünen ailesini Marmaris'teki evlerinde ziyaret eden yıldız futbolcu, sosyal medya hesabında Ayaz'a destek için yayın yaptı. Yayına Galatasaray'ın basketbol takımının kaptanı Göksenen Köksal, ünlü oyuncu Naz Elmas gibi isimler de katıldı. Birçok ünlü isim binlerce kişiye ulaşan yayına destek oldu. Ayaz'ın ABD'deki tedavisi için 2 milyon 325 bin Dolar gerekiyor.
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