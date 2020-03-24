Arda Turan: Fatih Terim dimdik ayakta - Son Dakika
Son Dakika Spor Arda Turan: Fatih Terim dimdik ayakta - Son Dakika Spor

Arda Turan: Fatih Terim dimdik ayakta

28 dakika önce

Arda Turan, koronavirüse yakalanan Fatih Terim'in son durumuyla alakalı konuştu. Turan, "Öncelikle Fatih hocamdan haberler aldım. Her zaman olduğu gibi dimdik ayakta. Üzücü ama hoca üstesinden gelecektir" dedi.

Arda Turan, CNN Türk'e Fatih Terim'in hastanedeki son durumu ile ilgili açıklamalarda bulundu. İşte tecrübeli oyuncunun açıklamaları: "Öncelikle Fatih hocamdan haberler aldım. Hem Galatasaray camiasına, Abdurrahim abiye, canım hocama çok geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bu hastalığı yenme konusunda öncü olacaktır. Merve ve Buse'ye de geçmiş olsun diliyorum. Dün akşam yakınları ile görüştüm. Gayet iyi durumda. Her zaman olduğu gibi dimdik ayakta. Üzücü ama hoca üstesinden gelecektir. Virüs yayılmaz, insan yayar. Bilim insanlarımızın tavsiyelerine uyalım. Olimpiyatlar dahi ertelendi. Önce sağlık, önce insan diyoruz. İnsanlarımız maddi imkansızlıklarını söylüyorlar, çok haklılar ama önce sağlık geliyor. 15 gün - 1 ay evde kalıp, kendimizi karantinaya almamız lazım."

HASTANEDEN AÇIKLAMA

Hastaneden yapılan açıklamada, sarı-kırmızılıların teknik patronu Fatih Terim'in klinik bulgularının iyi olduğu belirtilerek, "Covid - 19 testi pozitif çıkan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in Sağlık Bakanlığı yönergelerinde belirtilen tedavi protokolüne hastanemizde başlanmıştır. Klinik bulguları iyi olan Terim'in hafif öksürük dışında şikayeti bulunmamaktadır. Hastamızın durumu yakından takip edilmektedir" denildi. Galatasaray Kulübü, teknik direktör Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak'ınvirüsü testlerinin pozitif çıkmasının ardından iki isme sosyal medya üzerinden moral vermek için harekete geçmişti.

"BİRLİKTE YENECEĞİZ!"

Twitter'da #BirlikteYeneceğiz! etiketiyle paylaşım yapan sarı kırmızılı ekip, her gün yaptığı günaydın paylaşımında bu sabah Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak'a yer verildi. Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak'ın birlikte çekildiği fotoğrafı paylaşan Galatasaray, bu fotoğrafa da #BirlikteYeneceğiz! etiketini eklendi. Söz konusu paylaşım taraflı tarafsız futbolseverler tarafından büyük ilgi gördü ve altına yüzlerce geçmiş olsun mesaj bırakıldı.

Arda Turan: Fatih Terim dimdik ayakta
Fatih Terim, Galatasaray, Koronavirüs, Arda Turan, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 07:06 

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