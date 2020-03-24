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Arda Turan'dan Fatih Terim için geçmiş olsun paylaşımı!
6 saat önce
Arda Turan, corona virüs testi pozitif çıkan Fatih Terim için geçmiş olsun mesajı yayımladı.
Arda Turan, corona virüs testi pozitif çıkan Fatih Terim için geçmiş olsun mesajı yayımladı.
Arda Turan'ın paylaşımında "Onun vazgeçmeme huyu, başarma azmi, bu hastalığın da üstesinden gelecektir. Her zaman olduğu gibi bize örnek ve liderlik edecektir. Hep beraber önlemlere uyalım. Bu mücadeleyi beraber kazanacağız." ifadeleri yer aldı.
Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 12:09
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