Arda Turan'dan Fatih Terim itirafı! 'En iyisi' - Son Dakika

Arda Turan'dan Fatih Terim itirafı! 'En iyisi'

Türk futbolunun yıldız isimlerinden Arda Turan, katıldığı Instagram canlı yayınında önemli açıklamalar yaptı.

Arda Turan'dan Fatih Terim itirafı! 'En iyisi', System.String[]

Türk futbolunun yıldız isimlerinden Arda Turan, katıldığı Instagram canlı yayınında önemli açıklamalar yaptı.


Kendisinin çocukluğunda iyi bir öğrenci olduğunu dile getiren Turan, "İlkokul - ortaokul dönemlerinde iyiyim, lisede de çok başarılıydım. Üniversite kaydım da duruyor, dondurdum. Futboldan sonra devam edeceğim. 500 tane benim kadar yetenekli oyuncu kardeşim vardı, bunlardan çok azı üst seviyeye çıktılar. En önemli şey her zaman derslerdir. Okulunuzu en ön plana çıkartıp, okulla birlikte sporunuzu yönetmelisiniz. Sabah erken gidiyorsunuz, geç saatlerde çıkıyorsunuz. Ben okuldan gelir gelmez ödevlerimi yapardım. Sabahları bir saat erken kalkıp dersimi çalışırdım. Ekstra bir fedakarlık yapmadan bu iş zor oluyor. Yapılabilir mi, yapılabilir. Milli Eğitim Bakanlığımız, öğretmenlerimiz daha anlayışlılar. İkisi birlikte gidebilir ama önce eğitim. Antrenmandan sonra insan çok yorgun oluyor, yorgunluktan sonra çok zor oluyor" dedi.


"GALATASARAY ALTYAPISI BİZE İYİ İNSAN, İYİ ÖĞRENCİ VE İYİ FUTBOLCU OLMAYI ÖĞRETTİ"


Galatasaray altyapısındaki günlerinden bahseden Arda Turan, "O zamanlar çok efsanevi hocalarımız vardı. Örf ve adeti öğreniyorsun, bir yaş büyüğe bile ağabey diyorsun. Kıyafetin düzgün olmalıdır. Oyunu doğru oynamak, iyi bir insan, iyi bir öğrenci ve en son da iyi bir futbolcu olmayı öğrendim" açıklamasını yaptı.


"HERKESİN BİR ŞEYE YETENEĞİ VARDIR"


Herkesin bir spora veya sanata yeteneği olduğunu savunan Arda Turan, "Kimin nasıl okçu olduğunu, kimin güreşçi, kimin bisikletçi olduğunu bilemeyiz. Popüler sanat ve sporlardan farklı yetenekleri olabilir herkesin. Takım ve spor ruhu içinde olsunlar. Yeteneği ortaya çıkartmak daha önemlidir. Çok yetenekli arkadaşlarımız çalışmayıp paslandılar, az yetenekli olup çok çalışan arkadaşlar daha iyi yerlere geldiler" diye konuştu.


"ANNE VE BABANIN RIZASINI ALMAK ÇOK ÖNEMLİDİR"


"Bazen ebeveynlerin isteğine göre çocuklar, popüler olan dala yönlendiriliyor. Bunu doğru buluyor musunuz" sorusuna yanıt veren Turan, şu ifadeleri kulandı: "Hayatta anneler ve babalar asla evlatlarının kötülüklerini istemezler. Anne ve babanın rızasını almak çok önemlidir. Benim doğrularım da vardı küçükken. Ama anne ve babalarımız daha büyük tecrübeye sahipler. Onların bize gösterdikleri koşulsuz ilgiden faydalanmak lazım. Anne ve babanın rızasının alınmasından yanayım. Doğru iletişimle anne ve baba ikna edilecektir. Genç kardeşlerimizin anne ve babalarına seslerini yükselttiğini görüyorum. Ben de bir babayım, bu durum çok üzücü. İletişim ve fikir danışma tabii ki olmalı ama örf ve adet çok önemli. Küçükken anneye bağırdım, Avrupa Şampiyonasına gidemedim sakatlanıp. Kulağımda küpedir."


"MUTLAKA DİL ÖĞRENİN"


Dil öğrenmenin çok önemli olduğunu kaydeden Arda Turan, "Mutlaka ki dil öğrenin. Okulda öğrendiğimiz bazı şeyler hayatta karşımıza çıkmıyor ama dil mutlaka çıkıyor. Artık dil öğrenmek bir artı değil, gerçek. Bir yabancı dil öğrenin, hangisi olursa olsun" yorumunu yaptı.


"ÇALIŞTIĞIM EN İYİ HOCA FATİH TERİM"


"Çalıştığınız en iyi teknik direktör kimdi" sorusuna Turan, "Simeone çok iyi hocalardan bir tanesiydi ama Fatih Terim beni eğitti. Beni çok iyi eğitti ve geliştirdi" yanıtını verdi.


TEKNİK DİREKTÖRLÜK MÜ, SPORTİF DİREKTÖRLÜK MÜ?


Futboldan sonra ne yapacağına ilişkin konuşan Arda Turan, "Ben de bilmiyorum ama benim yaşıma gelince, günün şartlarına göre hareket etmeyi öğreniyorsunuz. Kariyeri bitince sporun içinde olmak istiyorum ama o zamanki konumum belirleyecek" diye konuştu.


En sevdiğin ders: Matematik, Tarih, Coğrafya


Okulda en çok özlediğin şey: Teneffüs aralarında top oynamayı çok severdim. Kantinde son ders paraları sayıp gazoz içmek çok keyifliydi. Bir de okul takımı maçları


Tecrübe: Olgunluk ister. Hayattaki tüm tecrübeleri yaşamaya başlarsak, tecrübe yetmez.


Çocuk: Evladım hayattaki en değerli şey.


Aile: Her şey


Arda Turan: Ülkesine hizmet etmek isteyen, mesleğini en iyi şekilde icra etmek isteyen, hayatında birçok hatası olan ama hiçbir şeyi kötü bir niyetle yapmayan bir ağabeyiniz.


"TÜRK FUTBOLUNDAKİ EN BÜYÜK PROBLEM..."


"Türk futbolundaki en büyük problem nedir" sorusuna Arda Turan, "Türk futbolundaki en büyük problem, altyapı, yönetim şekli ve eğitim. Bunların hepsi birbirine bağlı. Biri eksik olunca, Avrupada geride kalıyoruz" yanıtını verdi.


"KAZANMAK İÇİN HER ŞEYİ YAPARIM AMA HİLE ASLA"


Genç sporculara önerilerde bulunan Arda Turan, "Ben kendimden tavsiye vereyim, çok hırslıyımdır. Kazanmak için her şeyi yaparım. Asla hile yapmam, fair olurum. Kazanmak için sonuna kadar mücadele ederim ama dürüst olmak lazım" dedi.



Fatih Terim, Arda Turan, Instagram, Anne, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 15.05.2020 09:37 

Son Dakika Spor Arda Turan'dan Fatih Terim itirafı! 'En iyisi' - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

Tanju Çolak: Fatih Terim'e yakışan, Hasan Şaş'tan sonra kendisinin de istifa etmesidir Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, koronavirüs testinin negatif çıktığını söyledi Adı Galatasaray'la anılan Albert Riera: Yardımcı antrenörlük benim için güzel olur Montpellier 42 yaşındaki futbolcusu Hilton ile yeni sözleşme imzaladı Galatasaray Futbol Takımı'ndaki bir personelde koronavirüs tespit edildi Fenerbahçe, Acun'un "sol bekin kralı" dediği Kwadwo Asamoah'ı transfer ediyor Güzel oyuncu Şilan Makal ile Şener Özbayraklı evlendi UEFA Başkanı Ceferin: Ligleri tescil edenler Avrupa kupalarında ön eleme oynayacaklar Caner Erkin, koronavirüs testinin pozitif çıktığı iddialarını yalanladı Eski Trabzonsporlu Sturridge, kulüpsüz olmasına rağmen 22 milyon poundluk servetiyle birçok ismi geride bıraktı FIFA Al-Ittihad'ın, Slaven Bilic'e 15 milyon dolar tazminat ödemesine hükmetti "Gökhan Gönül futbolu Fenerbahçe'de bırakmalı" önerisine Ali Koç'tan yanıt: Anlaşıldı Ali Koç'tan teknik direktör itirafı: Bir isimle neredeyse anlaşmıştık ama EURO 2020 ertelenince planlar değişti Augsburg Teknik Direktörü Herrlich, diş macunu almak için karantinayı ihlal etti ve yeniden karantinaya alındı Nenad Bjelica, Fenerbahçe'den 3 milyon euro maaş talep etti
Dünyaca ünlü atlet Darya Klishina: Eskortluk teklifi aldım Dünyaca ünlü atlet Darya Klishina: Eskortluk teklifi aldım         
22:03
UEFA Başkanı Ceferin: Ligleri tescil edenler Avrupa kupalarında ön eleme oynayacaklar UEFA Başkanı Ceferin: Ligleri tescil edenler Avrupa kupalarında ön eleme oynayacaklar         
21:33
Vuhan'da maskeyle koşan adamın akciğeri patladı Vuhan'da maskeyle koşan adamın akciğeri patladı         
21:06
Iğdır Emniyet Müdürü'nden HDP'li vekile: Van'da 2 vatandaşım katledilmişti, onu savun Iğdır Emniyet Müdürü'nden HDP'li vekile: Van'da 2 vatandaşım katledilmişti, onu savun         
21:00
Koronavirüs nedeniyle tescil edilen Belçika Ligi'nde Club Brugge şampiyon ilan edildi Koronavirüs nedeniyle tescil edilen Belçika Ligi'nde Club Brugge şampiyon ilan edildi         
20:53
Mevsimlik tarım işçileri arasında çıkan silahlı çatışmada 3'ü ağır 11 kişi yaralandı Mevsimlik tarım işçileri arasında çıkan silahlı çatışmada 3'ü ağır 11 kişi yaralandı         
20:50
Brezilya Sağlık Bakanı Teich istifa etti Brezilya Sağlık Bakanı Teich istifa etti         
20:48
Warp Speed projesini ilan eden Trump: Yıl sonuna kadar elimizde bir korona aşısı olacağını düşünüyoruz Warp Speed projesini ilan eden Trump: Yıl sonuna kadar elimizde bir korona aşısı olacağını düşünüyoruz         
20:46
Galatasaraylı kaleci Fernando Muslera: Boca Juniors ile görüşmedim Galatasaraylı kaleci Fernando Muslera: Boca Juniors ile görüşmedim         
20:35
Adana'da Vefa Yardımlaşma Grubu'na saldırıyı CHP'li Başkanın yaptığı ortaya çıktı Adana'da Vefa Yardımlaşma Grubu'na saldırıyı CHP'li Başkanın yaptığı ortaya çıktı         
20:14
Devlet Bahçeli, Siyasi Partiler Kanunu ve Seçim Kanunu'nun değişmesini istedi Devlet Bahçeli, Siyasi Partiler Kanunu ve Seçim Kanunu'nun değişmesini istedi         
20:04
15 ilde sokağa çıkma kısıtlaması bu gece başlıyor: Hangi işletmeler, kaça kadar açık olacak? 15 ilde sokağa çıkma kısıtlaması bu gece başlıyor: Hangi işletmeler, kaça kadar açık olacak?         
19:59
Eski Trabzonsporlu Sturridge, kulüpsüz olmasına rağmen 22 milyon poundluk servetiyle birçok ismi geride bıraktı Eski Trabzonsporlu Sturridge, kulüpsüz olmasına rağmen 22 milyon poundluk servetiyle birçok ismi geride bıraktı         
19:42
Maske takmanın zorunlu olduğu il sayısı 21'e yükseldi Maske takmanın zorunlu olduğu il sayısı 21'e yükseldi         
19:35
Sağlık Bakanlığı, minibüsler için koronavirüs rehberi yayınladı Sağlık Bakanlığı, minibüsler için koronavirüs rehberi yayınladı         
19:32
HDP'li Altınova Belde Belediye Başkanı Budak gözaltına alındı HDP'li Altınova Belde Belediye Başkanı Budak gözaltına alındı         
19:31
Bakan Koca, artan yeni vaka sayısından sonra uyardı: Yeni hayat tarzımız maske ve sosyal mesafe Bakan Koca, artan yeni vaka sayısından sonra uyardı: Yeni hayat tarzımız maske ve sosyal mesafe         
19:30
Adı Galatasaray'la anılan Albert Riera: Yardımcı antrenörlük benim için güzel olur Adı Galatasaray'la anılan Albert Riera: Yardımcı antrenörlük benim için güzel olur         
19:16
Son Dakika: Türkiye'de 15 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 48 oldu, 1708 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 15 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 48 oldu, 1708 yeni vaka tespit edildi         
19:02
İnsana benzer bağışıklık sistemi olan hayvanda korona aşısı başarılı oldu İnsana benzer bağışıklık sistemi olan hayvanda korona aşısı başarılı oldu         
18:56
Montpellier 42 yaşındaki futbolcusu Hilton ile yeni sözleşme imzaladı Montpellier 42 yaşındaki futbolcusu Hilton ile yeni sözleşme imzaladı         
18:50
3 kişinin ızgara yapıp yedikleri balon balığı çıktı, bir kişi ölüm döşeğinde 3 kişinin ızgara yapıp yedikleri balon balığı çıktı, bir kişi ölüm döşeğinde         
18:42
Türk turizmine en çok katkıyı yapan millet olan Ruslar, bu yıl Türkiye'ye gelmeyi düşünmüyor Türk turizmine en çok katkıyı yapan millet olan Ruslar, bu yıl Türkiye'ye gelmeyi düşünmüyor         
18:34
İngiltere'de 4. lig seviyesindeki League Two'da sezon tescil edildi İngiltere'de 4. lig seviyesindeki League Two'da sezon tescil edildi         
18:25
Nazik siparişiyle tanınan Burhan Amca, ayrıldığı eşiyle 30 yıl sonra yeniden evlendi Nazik siparişiyle tanınan Burhan Amca, ayrıldığı eşiyle 30 yıl sonra yeniden evlendi         
18:21
İngiltere'de koronavirüs ölümleri 34 bine İtalya'da 32 bine dayandı İngiltere'de koronavirüs ölümleri 34 bine İtalya'da 32 bine dayandı         
17:58
Emniyet'te 21 bin 16 personelin atama ve yer değiştirme işlemi yapıldı Emniyet'te 21 bin 16 personelin atama ve yer değiştirme işlemi yapıldı         
17:58
Altının kilogramı 387 bin 530 liraya yükseldi Altının kilogramı 387 bin 530 liraya yükseldi         
17:52
DSÖ'den koronavirüs uyarısı: Avrupa daha ölümcül ikinci dalgaya karşı hazırlıklı olsun DSÖ'den koronavirüs uyarısı: Avrupa daha ölümcül ikinci dalgaya karşı hazırlıklı olsun         
17:29
Ali Koç liglerin başlatılması kararıyla ilgili ilk yorum: Bu seneyi kurtaracağız derken önümüzdeki sezonu da yakmayalım Ali Koç liglerin başlatılması kararıyla ilgili ilk yorum: Bu seneyi kurtaracağız derken önümüzdeki sezonu da yakmayalım         
17:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2020 22:09:24. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Arda Turan'dan Fatih Terim itirafı! 'En iyisi' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]