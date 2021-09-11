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Arda Turan'dan, Fatih Terim sorusuna duygusal cevap - Son Dakika

Arda Turan'dan, Fatih Terim sorusuna duygusal cevap

11.09.2021 11:29

Galatasaray kaptanlarından Arda Turan, katıldığı bir YouTube programında Fatih Terim'le olan ilişkisi ve özel hayatıyla ilgili merak edilen sorulara cevap verdi. Arda, "Kötü yanımdan çok daha fazla iyi yönüm var. Kötü oynadığımda antrenmanda daha iyisini vermek istiyorum. Fatih Terim bunu ister. 'Bu adam neden bu kadar başarılı? diye kendi kendime düşünüyorum. Bir bayram sabahında tanıştık. O gün hangi heyecanı hissediyorsam, aynısını yaşıyorum şu anda da. Merhameti beni çok etkiledi" dedi.

Arda Turan, YouTube'da Bahar Özmen ve Meral İnce'nin konuğu oldu. Turan, kariyeri ve özel yaşantısı hakkında samimi demeçler verdi.

İşte Arda'nın dikkat çeken ifadeleri:

"ÇOK FAZLA CESARETLİ OLUYORUM"

"Kötü özelliklerimin dışında birçok iyi özelliğim var. Doğrucuyum, cesaretliyim, liderlik özelliğim var ve adaletliyim. Ancak doğru duygularımı hep yanlış yerlerde kullanıyorum. Sesli söylenmeyecek yerde doğruyu söylüyorum. çok fazla cesaretli olunmaması gereken yerde cesaretli oluyorum. Adaleti sağlayamayacağım yerde adaleti sağlamaya başladığımda problem oluyor.

"ÖRNEK OLMAYA ÇALIŞIYORUM"

Yaptığım her davranışla örnek olmak çalışıyorum. 90'da oyuna girdiğimde, hiç oynamadığımda da aynı şevkle Galatasaray formasının değerini arkadaşlarıma anlatmaya çalışıyorum. Hocanın Galatasaray camiasına verdiği mesajı ben arkadaşlarıma iletmeye çalışıyorum. Bazen son 5 dakika oyuna giriyorum. İçimde hissettiğim sadece mutluluk ve heyecan. Oyunun kaderinin değiştiği ve kötü oynadığım zamanlar da oldu. Arda Turan çok kötü oynadığında ve ertesi gün antrenmanda en iyisini vermek istiyorsa bu mesajı vermeye çalışıyorum. Fatih Terim bunu ister. Galatasaray pes etmez.

"ALTYAPIDA BAYRAMLAŞMADA TANIŞTIM"

1999'da ilk altyapıda bir bayramlaşma vardı sabah. Fatih hocayı biraz beklemiştik. O bayramlaşmadaki hangi heyecanı yaşıyorsam, ben Fatih hocayla her konuştuğumda aynı heyecanı yaşıyorum. 'Bu adam neden bu kadar başarılı?' diye kendi kendime düşünüyorum. O kadar çok çalışıyor ki, çok çalışkan. Futbola olan sevgisi, geliştirme eksiği ve içindeki merhamet beni çok etkiledi. Herkese yardım etmeye çalışıyor. Onları yaparken Fatih Terim olmayı da korumak zorunda. Hayatımda hocamla sorunum da oldu ve baba oğul gibi hallettik hep."

Arda Turan'dan, Fatih Terim sorusuna duygusal cevap

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Son Dakika Spor Arda Turan'dan, Fatih Terim sorusuna duygusal cevap - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Arda Turan'dan, Fatih Terim sorusuna duygusal cevap - Son Dakika
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