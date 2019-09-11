Arda Turan'dan mahkeme kararı sonrası ilk sözler: 'Bu olayın manşeti...'

Başakşehir'de forma giyen 32 yaşındaki Arda Turan'a, şarkıcı Berkay Şahin ile yaşadığı ve mahkemeye taşınan olayla ilgili 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezası verildi.



Turan, "korku kaygı veya panik yaratacak şekilde silahla ateş etmek, ruhsatsız silah bulundurmak ve kasten yaralamadan" suçlu bulundu.



Arda Turan sosyal medya hesabında da bir açıklama yayınladı;



"Tüm kamuoyunun malumu olan ve yargılaması devam eden dava bugün neticelendi. öncelikle; yaşanan olaylarda üstüme atılan çirkin "sözlü taciz" Mirasını temizlemek niyetiyle o anda yaptığım anlık hatalardan dolayı; ailemden, kulübümden, dostlarımdan ve en önemlisi beni bu güne kadar örnek almış bütün genç kardeşlerimden tekrar özür dilerim. Bunu en samimi duygularımla söylüyorum. Bununla birlikte, bu aşamada bazı açıklamalar yapmanın da zorunluluğunu duyuyorum. Bilinmesini isterim ki; insanoğlunun karşılaşacağı en zor durumlardan birinin, bir iftira karşısında, hem de böylesi ağır ve çirkin bir iftira karşısında haklılığını savunmaya çalışmak olduğunu tecrübe ettim. Adınıza ve ailenize iftira atarak çamur bulaştırmaktan başka bir şey düşünmeyenler karşısında gerçeği haykırmanın bazen yeterli ve ikna edici olamayabileceğini yaşayarak gördüm. İlk gün ne söylediysem, bugün de aynısını söylemekte birlikte, bugün Türk adaleti de ilk gün söylediğimi, yaptığı yargılama ve verdiği hükümle bir kez daha tescil etmiş oldu. Ben, konuşulması bile beni rahatsız eden bu yargılama konusu -sözlü taciz suçunu işlemedim. İstemem de mümkün değildir! Bugün itibarıyla tüm kamuoyunu; bu iddiaların ortaya atıldığı günlerde söylenenleri, yapılan sözde haberleri ve mahkemeye dahi saygı duymayarak kendilerine uzatılan her mikrofonda devam eden yargılamayı etkilemeye yönelik beyanları verenleri hatırlamaya; bu olayı adeta kendilerini öne çıkarıcı bir reklam malzemesi olarak kullananların kimler olduğunu düşünmeye davet ediyorum. Allah'a şükürler olsun ki Türk adaleti bu ağır ithamların çirkin birer iftira olduğuna karar verdi. °dönemde bana bu iftirayı atanlara çanak tutanları, buna içten içe sevinen ve hatta dostundan şüphe edenleri kendi vicdanları ile baş başa bırakıyorum. Kendi vicdanlarında kendilerine karşı dileyecekleri özür, umarım ki bundan sonraki yaşamları için onurlu bir başlangıcın ilk adımı olur. Tüm bu olumsuzluklara rağmen söylemek isterim ki; ben yine de insanlara, güzele ve iyiye olan inancımı hiç kaybetmedim. Bu olaylardan kendi adıma da dersler çıkardığım muhakkaktır. Bundan hareketle; çok çalışıp, mesleğimi en Iyi şekilde yapıp her zaman yanımda olan ailemi, sevgili eşimi, kulübümü ve dostlarımı gururlandırmak en büyük amacım olacaktır. Son olarak söylemek istediğim şey; bu olayın manşeti; üstüme atılan bu iftiralardan dolayı yaptığım hatalardan aldığım cezalar değil, taciz suçlamasından BERAAT ettiğimdir. Başımı; kendi huzurundan başka bir yerde eğdirmeyen Allah'a şükürler olsun."



Arda Turan'ın Barcelona'daki yıllarını hatırlıyoruz...