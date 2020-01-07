Arda Turan'dan Medipol Başakşehir'e veda mesajı Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Spor Arda Turan'dan Medipol Başakşehir'e veda mesajı Açıklaması - Son Dakika Spor

Arda Turan'dan Medipol Başakşehir'e veda mesajı Açıklaması

6 saat önce

Medipol Başakşehir ile sözleşmesini karşılıklı fesheden deneyimli futbolcu Arda Turan, veda mesajı yayımladı.

Arda Turan'dan Medipol Başakşehir'e veda mesajı Açıklaması, System.String[]

Medipol Başakşehir ile sözleşmesini karşılıklı fesheden deneyimli futbolcu Arda Turan, veda mesajı yayımladı.

Tecrübeli futbolcu, sosyal medya hesabında yer alan mesajında, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ ile dün bir araya geldiğini belirterek, "Kendisine kariyerimde yeni bir sayfa açmak istediğimi belirttim. Son derece yapıcı bir şekilde geçen görüşme sonrasında anlaşarak yollarımızı ayırdık." ifadelerini kullandı.

Medipol Başakşehir'de geçirdiği süre boyunda kendisini destekleyenlere teşekkür eden Arda Turan, şunları kaydetti:

"Futbolcu kardeşlerime, arkadaşlarıma bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyorum. Yaşadığımız tüm güzellikler, mutluluklar anılarımın en özel yerinde olacak. Hayatım boyunca hep çok çalıştım, hep çok mücadele ettim. Yine öyle olacak. Yine en mutlu olduğum şeyi yapmaya, futbol oynamaya devam edeceğim."

Arda Turan, Başakşehir, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 02:40 Kaynak: AA
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