Arda Turan'dan transfer açıklaması: Galatasaray'da bedava oynarım - Son Dakika
Son Dakika Spor Arda Turan'dan transfer açıklaması: Galatasaray'da bedava oynarım - Son Dakika Spor

Arda Turan'dan transfer açıklaması: Galatasaray'da bedava oynarım

6 saat önce

Futbolu Galatasaray'da bırakmak isteyen Arda Turan, 6 ay daha sözleşmesinin kaldığı Barcelona'dan bonservisini aldı, formasını giydiği Başakşehir'le de vedalaştı.

Arda Turan'dan transfer açıklaması: Galatasaray'da bedava oynarım, System.String[]

Futbolu Galatasaray'da bırakmak isteyen Arda Turan, 6 ay daha sözleşmesinin kaldığı Barcelona'dan bonservisini aldı, formasını giydiği Başakşehir'le de vedalaştı. Sabah'ta yer alan habere göre; Serbest durumdaki 32 yaşındaki oyuncu, Galatasaray'daki yetkililere, "Para istemiyorum. Gerekirse bedava oynarım" mesajını iletti.


Sosyal medyadaki tepkilerden dolayı sarı-kırmızılı yönetimde Arda Turan'la ilgili olumsuz düşünceler var ve transferi için şu ana kadar somut adım atılmadı. Son sözü Fatih Terim söyleyecek. 2011'de kaptanı olduğu ve 10 numaralı formayı taşıdığı G. Saray'dan ayrılan Arda, geri dönmesi halinde altyapıdan A Takım'a çıktığı dönemde giydiği 66 numarayı giyecek ancak kaptanlık bantını takmayacak.


FLORYA'DA EV TUTTU


G.Saray tekrar Henry Onyekuru'yu kiraladı... 1.5 yıllığına geri dönen Onyekuru, Florya'da oturacağı evi tuttu. Fenerbahçe son anda devreye girse de Nijeryalı yıldız, Galatasaray'da ısrarcı oldu ve kulübü Monaco'yu sonunda ikna etti. Rusya'dan da cazip teklifler alan Onyekuru, tercihini Fatih Terim faktöründen dolayı sarı kırmızılılardan yana kullandı. Babel'den memnun olmayan Terim, ikinci yarı hücum planlarını Falcao-Onyekuru ikilisi üzerine kuracak.


Galatasaray, Başakşehir, Arda Turan, Barcelona, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 09:53 
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