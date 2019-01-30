Arda Turan Doğum Gününde Hakim Karşına Çıktı

Şarkıcı Berkay Şahin'i darp ve eşi Özlem Şahin'i taciz ettiği iddiasıyla yargılanan milli futbolcu Arda Turan doğum gününde hakim karşısına çıktı.

Şarkıcı Berkay Şahin'i darp ve eşi Özlem Şahin'i taciz ettiği iddiasıyla yargılanan milli futbolcu Arda Turan doğum gününde hakim karşısına çıktı. Özlem Şahin Arda Turan'ın kendisine 'Çok güzel kadınsın evli olmasan seni kaçırmazdım' dediğini öne sürdü. Milli futbolcu Arda Turan ile şarkıcı Berkay arasında yaşanan kavgaya ilişkin ilk duruşma bugün görüldü. İstanbul Adliyesi 41 Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada sanık Arda Turan ile müştekiler Berkay Şahin, Özlem Şahin ve taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmada aylık geliri sorulan Arda Turan 300 bin Euro aylık geliri olduğunu söylerken, müşteki Berkay Şahin aylık bin lira geliri olduğunu ifade etti. Duruşmada sanık sandalyesinde Arda Turan ve Berkay Şahin'in arasında bir güvenlik görevlisinin oturduğu görüldü. Gizlilik talebi reddedildi, mahkemeye yazılı savunma sundu Duruşmada söz isteyen sanık Arda Turan'ın avukatı, duruşmanın içeriğinin gizli kalmasını talep etti ancak mahkeme heyetince bu talep reddedildi. Olaya ilişkin yaşananları anlatması için söz verilen Arda Turan polise gerekli ifadesini verdiğini, ifadesinin aynı şekilde geçmesini talep etti. Arda Turan ardından mahkemeye yazılı savunma sundu. Müşteki avukatlarının yazılı savunmaya karşı bir beyanda bulunabilmeleri için, metnin içeriğini öğrenmek istemesi üzerine yazılı savunma okundu.



"İDDİA EDİLEN SÖZLERİ SÖYLEMEM İMKANSIZ"



Ardından mahkemeye sözlü savunma yapan Arda Turan, izin gününde olaya konu olan mekana gittiğini, bu mekanın duruşma salonu kadar bir alan olduğunu (küçük bir alan) söyledi. Olay günü 60-70 kişinin küçük bir alanda bulunduğunu ifade eden Arda Turan, tuvalete gitmek için hareket edilse bile 4-5 kişiye çarpma ihtimalinin olduğunu vurguladı. Arda Turan devamla, "Özlem hanıma da çarpmışım ve özür dilemişim. Kendisine söylediğimi iddia ettiği sözleri söylemem imkansız. 15-20 dakika sonra Berkay geldi. 'Kaptan seninle sonra görüşelim mi' dedi. Ben de olumlu şekilde 'yarın konuşuruz' dedim. İkinci defa ensemden çekti. Bir şiddet olayının yaşanabileceğini düşündüm. Daha sonra dışarıya çıktı" dedi.



"ARDA'YA SIKIN"



Berkay Şahin'in dışarıya çıktıktan sonra kendisi için 'Arda'ya sıkın' dediğini belirten Arda Turan, yaşanan olaydan sonra Berkay Şahin'in burnunda bir rahatsızlık olduğunu öğrenince hastaneye gittiğini aktardı. Hastaneye şiddet ve tehdit amaçlı gitmediğini kaydeden Turan, "Ona o gün de asla böyle bir şey yapmadığımı söyledim. Sonra eşini arayıp benim söylediklerimi anlattı. Ben yanlış anlaşılma olduğunu söyledim. Hastaneye giderken dedemden kalma ruhsatsız silahı da yanıma almıştım. Silahı Berkay'a uzatarak 'bana inanmıyorsan istediğini yap' dedim. O da 'olur mu öyle şey' deyip silahı yan tarafa bıraktı. Sonra ben silahı almaya çalışırken silah patladı. 15 dakika kadar daha konuştuk. İkimiz de yanlış anlaşılma olduğunu söyledik. Sonra eve geçtim. Eve gittiğimde olay tüm basına yansımıştı. Bana yapılan hakaret suçundan şikayetçiyim" dedi.



"HASTANEYE SİLAHLA GİTMEM HATAYDI"



Arda Turan'ın savunmasının ardından söz alan Berkay Şahin'in avukatı "Arada bir husumet olmadığı halde neden evli bir kadın size iftira atsın '" sorusunu yöneltti. Arda Turan bu soruya "Başkalarının hayatını ben bilemem, cevabı müvekkilinize sorunun" dedi. Hastaneye neden silahla gittiğinin sorulması üzerineyse Arda Turan 'hassas bir konu olduğu için, aile konusu olduğu için yanıma aldım' şeklinde cevap verdi. Avukat Mermer daha sonra, "Yanlış anlaşılma olduğunu ve hassasiyetinizi göstermek için hastaneye gittim dediniz. Hastaneye çiçekle gidilir. Silahla mı gidilir' Neden silahla gittiniz?" dedi. Turan ise bu soruya, "Yüzde yüz haklısınız silahla gittiğim için. Hataydı. Sabah saat 5 olduğu için akıl edemeyip gittim. Aile konusu çok hassas olduğu için samimiyetimi göstermek için öyle gittim" dedi.



"İFADESİ YALAN"



Sanık Arda Turan'ın ifadesinin ardından Berkay Şahin'in ifadesinde geçildi. Şahin, Arda'nın ifadesinde geçen enseden tutma meselesi dışındaki her şeyin yalan olduğunu söyledi. Arda Turan ile olay öncesinden tanışıklıklarının bulunduğunu kaydeden Şahin, enseden tutuma kısmını duruşma salonunda bulunan bir güvelik görevlisi üzerinden gösterdi. Daha sonra olayı anlatan Şahin, "Eşimle bir süre mekanda farklı alanlardaydık. Eşim yanıma geldiğinde suratının değiştiğini fark ettim. Israrla ne olduğunu sorduğumda eşim olayı anlattı. Arda Turan eşimin anlatımlarına göre omzuna dokunmuş ve kulağına 'çok güzelsin evli olmasaydın ya da evli olmasaydım seni kaçırmazdım' demiş" dedi.



"ENSESİNDEN TUTTUM, KULAĞINA EĞİLEREK KONUŞTUM"



Eşinden Arda Turan'ın söylediği iddia edilen cümleyi duyduktan sonra kısa bir süre izin isteyerek içeriye geçtiğini söyleyen Berkay Şahin, "Ensesinden tuttum. Kulağına eğilerek konuştum. Kendime çekerek konuşmadım. '10 dakika sonra geleceğim konuşalım' dedim. Arda Turan 'ne oluyor ya' dedi. Çok alkollüydü. Amacım eşimi gönderip onunla konuşmaktı. Burak Yılmaz'a bir şey söyledi. Sonra Arda Turan bana kafa attı. Dışarıya çıktığımda burnum kanıyordu. İçeride hala bana saldırmaya çalışıyordu. Sonra ben acile geçtim, yatıyorum Arda Turan arayarak olayın yanlış anlaşılmadan kaynaklandığını söyleyerek hastaneye geleceğini söyledi. Yanıma geldiğinde silah vardı. Ben panik halindeydim silah olduğu için. Beraber odaya geçtik, elindeki silahla 'böyle bir şey yaptığıma inanıyorsan 'al sık' dedi. Sonra 30 saniye sonra silahı tekrar eline aldı. Silahın mermisini ağzına verdi. 'Ben Bayrampaşalıyım bana bir şey olmaz' dedi. Ben de özür dilemek istiyorsan yarın sabah eşini al kahvaltıya gel özrünü dile' dedim. Tek talebim yaptığı terbiyesizliği kabul edip özür dilemesi" dedi. Arda Turan'ın yeni baba olduğunu bu nedenle evladından 1 saat bile ayrı kalmasını istemediğini söyleyen Berkay Şahin, 'tek yapması gereken alkollüyüm deyip özür dilemesi' dedi. Berkay Şahin'in ifadesinin ardından söz verilen Özlem Şahin ise, olay günü arkadaşı Önder ile içeriye gittiğini söyledi ve olayların net bir şekilde farkında olduğunu çünkü alkol ya da sigara gibi alışkanlıklarının olmadığını aktardı. Arda Turan'ın kendisinin omzunu dürtmesiyle arkasına dönüp daha önceden tanışıklıkları olduğu için 'merhaba' dediğini ifade eden Özlem Şahin: "Kulağıma eğilerek 'çok güzelsin evli olmasan seni kaçırmazdım' dedi. Eşim ısrarla sorunca çocuğumuzun üzerine yemin ettirip anlattım. Eşim bana bir şey yapmayacağını, bir şey söyleyip eve gideceğimizi söyledi. Ben arkasından gitmedim. Arda Turan eşime saldırdı. Sonra eşim beni yardımcısıyla taksiyle eve gönderdi. Aradan biraz zaman geçtikten sonra aradı. Arda Turan'ın kendisinden özür dilediğini söyledi. Ben de kasıtlı bir şekilde kırılan burnun özrünü kabul etme dedim " ifadelerini kullandı.



"KARNIMDA ÇOCUĞUM VAR İFTİRA ATMAM"



Kendisinin bir çocuğu olduğunu söyleyen Özlem Şahin: "Bir çocuğum var ikinci çocuğum karnımda. Kimseye iftira atmam. Herkes Allah karşısında hesap verecek" dedi.



"ÇALIŞMAYAN SİLAH TAŞIYAN İNSANLAR TUTUKLANIYOR"



Duruşmada daha sonra taraf avukatları söz aldı. Özlem ve Berkay Şahin avukatları cebinde çalışmayan silah bulunan insanların bile tutuklandığını kaydederek Arda Turan hakkında da gerekli adli kontrol kararlarının verilmesini talep ettiler.



"DOĞUM GÜNÜ DİYE BEN ŞİMDİ ONA HEDİYE Mİ VEREYİM"



Turan'ın avukatı ise Arda Turan'ın soruşturma aşamasında çağrıldığında ifade vermeye gittiğini, bugün de doğum günü olmasına rağmen duruşmaya geldiğini belirterek bu talebin reddedilmesini istedi. Sanık avukatının bu sözünün ardından Berkay Şahin ise: "Burnumu kırdı. Doğum günü diye ben şimdi ona hediye mi vereyim" dedi. Mahkeme Arda Turan'ın duruşmalardan vareste tutulması, dosyada bulunan CD görüntülerinin çözümlenmesi ve tanıkların dinlenilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.



BARO ODASINDA HAYRANLARIYLA FOTOĞRAF ÇEKİLDİ



Duruşmanın bitmesinin ardından Arda Turan hakimin çıktığı kapıdan çıkarak baro odasına geçti. Berkay ve eşi Özlem ise duruşma salonu kapısından çıktı. Arda Turan baro odasında bir süre hayranlarıyla fotoğraf çektirdikten sonra adliyeden ayrılırken gazetecilerin sorularına, "Arkadaşlar çok teşekkür ederim. Konu zaten yargıda. Ne yapıp ne yapmadığımızı biliyorlar." Şeklinde cevap verdi.



(Melike İnal/İHA)

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