Arda Turan: En mutlu olduğum şeyi yapmaya; futbol oynamaya devam edeceğim - Son Dakika
Son Dakika Spor Arda Turan: En mutlu olduğum şeyi yapmaya; futbol oynamaya devam edeceğim - Son Dakika Spor

Arda Turan: En mutlu olduğum şeyi yapmaya; futbol oynamaya devam edeceğim

6 saat önce

Medipol Başakşehir ile yollarını karşılıklı anlaşma ile ayıran Arda Turan resmi sosyal medya hesabından konu ile ilgili bir açıklama yayınladı.

Arda Turan: En mutlu olduğum şeyi yapmaya; futbol oynamaya devam edeceğim, System.String[]

Medipol Başakşehir ile yollarını karşılıklı anlaşma ile ayıran Arda Turan resmi sosyal medya hesabından konu ile ilgili bir açıklama yayınladı.

32 yaşındaki futbolcu yaptığı paylaşımda şu ifadere yer verdi, "Dün başkanımız Göksel Gümüşdağ ile bir araya gelip kendisine kariyerimde yeni bir sayfa açmak istediğimi belirttim. Son derece yapıcı bir şekilde geçen görüşme sonrasında anlaşarak yollarımızı ayırdık. Başakşehir Futbol Kulübü'nde geçirdiğim süre boyunca benden ilgilerini esirgemeyen profesyonellere ve kulüp personeline gönülden teşekkür ederim. Futbolcu kardeşlerime, arkadaşlarıma bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyorum. Yaşadığımız tüm güzellikler, mutluluklar, anılarımın en özel yerinde olacak. Hayatım boyunca hep çok çalıştım, hep çok mücadele ettim. Yine öyle olacak. Yine en mutlu olduğum şeyi yapmaya; futbol oynamaya devam edeceğim."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Arda Turan'ın arşiv görüntüleri


Başakşehir, Arda Turan, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 01:26 Kaynak: DHA
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