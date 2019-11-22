Son Dakika Haberleri: Arda Turan, Fatih Terim'in elini öptü
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Arda Turan, Fatih Terim'in elini öptü

6 saat önce

Medipol Başakşehir'in yıldız futbolcusu Arda Turan, Galatasaray maçı öncesinde eski teknik direktörü Fatih Terim'in yanına gidip elini öptü.

Arda Turan, Fatih Terim'in elini öptü, System.String[]

Medipol Başakşehir'in yıldız futbolcusu Arda Turan, Galatasaray maçı öncesinde eski teknik direktörü Fatih Terim'in yanına gidip elini öptü.


Galatasaray - Başakşehir maçı öncesinde Fatih Terim ile Arda Turan bir araya geldi. Turuncu-lacivertlilerin yıldız futbolcusu Arda Turan, karşılaşma öncesinde Galatasaray yedek kulübesinin olduğu yere giderek Fatih Terim'in elini öptü. Terim ile Turan birbirlerine sarılıktan sonra bir süre sohbet etti.


Fatih Terim, A Milli Futbol Takımı ve Galatasaray'da Arda Turan'ın teknik direktörlüğü yapmıştı. - İSTANBUL

Fatih Terim, Galatasaray, Arda Turan, Spor

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 09:10 Kaynak: İHA
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