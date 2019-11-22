Arda Turan, Fatih Terim'in elini öptü

Medipol Başakşehir'in yıldız futbolcusu Arda Turan, Galatasaray maçı öncesinde eski teknik direktörü Fatih Terim'in yanına gidip elini öptü.

Galatasaray - Başakşehir maçı öncesinde Fatih Terim ile Arda Turan bir araya geldi. Turuncu-lacivertlilerin yıldız futbolcusu Arda Turan, karşılaşma öncesinde Galatasaray yedek kulübesinin olduğu yere giderek Fatih Terim'in elini öptü. Terim ile Turan birbirlerine sarılıktan sonra bir süre sohbet etti. Fatih Terim, A Milli Futbol Takım'da Arda Turan'ın teknik direktörlüğü yapmıştı.

(Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)