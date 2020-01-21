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Arda Turan, Galatasaray'a dönmeli mi?
6 saat önce
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Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 12:32
Son Dakika TFF eski başkanı Haluk Ulusoy: Yuvana hoş geldin Arda Turan Arda Turan transferinin bugün açıklanması bekleniyor Arda Galatasaray ile anlaşamazsa Kasımpaşa'ya gidecek Galatasaray taraftarı, sosyal medyada Arda Turan'ı istemediklerine dair kampanya başlattı