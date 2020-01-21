Arda Turan, Galatasaray'a dönmeli mi? - Son Dakika
Son Dakika Spor Arda Turan, Galatasaray'a dönmeli mi? - Son Dakika Spor

Arda Turan, Galatasaray'a dönmeli mi?

6 saat önce

Arda Turan'ın Barcelona'daki gollerini izleyelim...Kaybeden tüm iddaa kuponlarına %3'e varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!

Arda Turan, Galatasaray'a dönmeli mi?, System.String[]


Arda Turan'ın Barcelona'daki gollerini izleyelim...


Arda Turan, Barcelona, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 12:32 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

TFF eski başkanı Haluk Ulusoy: Yuvana hoş geldin Arda Turan
Arda Turan transferinin bugün açıklanması bekleniyor Arda Galatasaray ile anlaşamazsa Kasımpaşa'ya gidecek Galatasaray taraftarı, sosyal medyada Arda Turan'ı istemediklerine dair kampanya başlattı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2020 18:55:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Arda Turan, Galatasaray'a dönmeli mi? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]