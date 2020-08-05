Arda Turan, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in evinde 1+1 yıllık resmi sözleşmeye imzasını attı
Arda Turan, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in evinde 1+1 yıllık resmi sözleşmeye imzasını attı.
Haber Yayın Tarihi: 05.08.2020 04:42
Kaynak: İHA
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