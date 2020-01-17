Arda Turan için son dakika transfer açıklaması: 'Önceliğimiz Galatasaray' - Son Dakika
Son Dakika Spor Arda Turan için son dakika transfer açıklaması: 'Önceliğimiz Galatasaray' - Son Dakika Spor

Arda Turan için son dakika transfer açıklaması: 'Önceliğimiz Galatasaray'

6 saat önce

Arda Turan'ın menajeri Ahmet Bulut, tecrübeli futbolcu için iki teklif aldıklarını ancak önceliklerinin Galatasaray olduğunu açıkladı.

Arda Turan için son dakika transfer açıklaması: 'Önceliğimiz Galatasaray', System.String[]

Arda Turan'ın menajeri Ahmet Bulut, tecrübeli futbolcu için iki teklif aldıklarını ancak önceliklerinin Galatasaray olduğunu açıkladı.


A Spor'a konuşan menajer Bulut, "Arda'yı isteyen 2 kulüp var ama önceliğimiz Galatasaray" dedi.


32 yaşındaki oyuncu, Başakşehir'le yollarını ayırdıktan sonra sezon sonuna kadar sözleşmesinin bulunduğu Barcelona'dan bonservisini aldı. 2011'de 12 milyon Euro kazandırdığı Galatasaray'a 9 sene sonra bedavaya dönmeye hazırlanan Arda, sarı-kırmızılı kulüpten para talep etmedi. Tecrübeli futbolcu, sembolik bir rakama parçalı formayı giymeyi kabul etti.


Cengiz İzmitli ve Barlas Ateşli, iddaa'da öne çıkan maçları değerlendirdi...


Galatasaray, Ahmet Bulut, Arda Turan, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 08:46 
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