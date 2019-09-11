Arda turan ile berkay arasındaki davanın 3. duruşması görülüyor (1)
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SARIYER Emirgan'daki bir eğlence mekanında 10 Ekim 2018'de futbolcu Arda Turan ile şarkıcı Berkay Şahin arasında yaşanan kavgaya ilişkin davaya devam ediliyor.
Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 10:33 Kaynak: DHA
SARIYER Emirgan
'daki bir eğlence mekanında 10 Ekim 2018'de futbolcu Arda Turan
ile şarkıcı Berkay Şahin
arasında yaşanan kavgaya ilişkin davaya devam ediliyor. Karar çıkması beklenen duruşmaya Berkay Şahin avukatlarıyla katıldı.
- İstanbul
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