Son Dakika Haberleri: Arda turan ile berkay arasındaki davanın 3. duruşması görülüyor (1)
Son Dakika Güncel Haber

Arda turan ile berkay arasındaki davanın 3. duruşması görülüyor (1)

1 saat önce

SARIYER Emirgan'daki bir eğlence mekanında 10 Ekim 2018'de futbolcu Arda Turan ile şarkıcı Berkay Şahin arasında yaşanan kavgaya ilişkin davaya devam ediliyor.

Arda turan ile berkay arasındaki davanın 3. duruşması görülüyor (1), System.String[]
SARIYER Emirgan'daki bir eğlence mekanında 10 Ekim 2018'de futbolcu Arda Turan ile şarkıcı Berkay Şahin arasında yaşanan kavgaya ilişkin davaya devam ediliyor. Karar çıkması beklenen duruşmaya Berkay Şahin avukatlarıyla katıldı.


- İstanbul
Berkay Şahin, Arda Turan, Emirgan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 10:33 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Berkay Şahin ile olan davasında hapis cezası alan Arda Turan: Tazminat davası açacağım
Arda Turan'ın hapis cezası almasının ardından Berkay Şahin'den ilk açıklama: Bu ceza yeterli değil Son Dakika: MİT tırlarının durdurulması davasında gerekçeli karar açıklandı: Hiçbir devlet felaketlerin gelip çatmasını bekleyemez CNN Türk spikeri olayı abartıp canlı yayında yılan derisini ölçtü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.9.2019 12:09:04. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Arda turan ile berkay arasındaki davanın 3. duruşması görülüyor (1)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]