Cinsel tacizden yeniden yargılanacak milli futbolcu Arda Turan'ın avukatlarından açıklama geldi - Son Dakika

Cinsel tacizden yeniden yargılanacak milli futbolcu Arda Turan'ın avukatlarından açıklama geldi

19.01.2021 21:49

Milli futbolcu Arda Turan'ın avukatları, şarkıcı Berkay Şahin ile yaşadıkları kavga sonrası "müşteki sanık" olarak yargılanan müvekkilleri hakkında, "cinsel taciz" suçundan verilen beraat kararının, istinaf mahkemesince bozulmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Arda Turan'ın avukatları Şeref Dede ve Burak Bülbül tarafından yapılan açıklamada, müvekkilleri hakkında, İstanbul 41. Asliye Ceza Mahkemesince 11 Eylül 2019'da, "cinsel taciz" suçlaması yönünden beraat kararı verildiği hatırlatıldı.

Karara karşı yapılan başvurunun ardından İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 25. Ceza Dairesinin 19 Kasım 2020'de iki sebepten dolayı bozma kararı verdiği ifade edilen açıklamada, "Bunlardan ilki, belirli hususlarda tanık dinlenmesi gerektiği ve soruşturma aşamasında dinlenen 2 tanığın mahkeme huzurunda da dinlenmesi gerektiği yönündedir. İkinci bozma sebebi ise tamamen usule ilişkin olup, sürdürülen yargılamada 'basit yargılama usulünün' uygulanıp uygulanmayacağının değerlendirilmesi yönündedir. Kamuoyunda hatalı değerlendirmelere sebep olacak şekilde kararı çarpıtarak yorumlayan kişilere ve aynı algı ile hazırlanan haber başlık ve içeriklerine itibar edilmemesi gerektiğini belirtir, saygılar sunarız" ifadeleri kullanıldı.

Cinsel tacizden yeniden yargılanacak milli futbolcu Arda Turan'ın avukatlarından açıklama geldi

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cinsel tacizden yeniden yargılanacak milli futbolcu Arda Turan'ın avukatlarından açıklama geldi - Son Dakika


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