Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan en büyük hayalini açıkladı

Aslıhan Doğan Turan, kız kardeşiyle restoran açma hayalinin gerçeğe dönüşmesinin daha zamanı olduğunu anlatıp "Bugün evle ilgili alışverişe çıktım. O işleri yapmaya daha vakit var, ileride düşüneceğim. Kardeşimle düşündüğüm bir iş. İleriye dönük bir plan ya da hayal gibi bir şey. Zaten hem yeni hem de çocuklarım var" dedi.

'ÇOCUKLAR FAZLA TELEVİZYON İZLEMİYOR'

Doğan, çocuklarına babaları Arda Turan'ın oynadığı maçları izletip izletmediği sorusuna ise "Dün çocuklarımıza forma giydirip bir paylaşım yaptım. Çocuklara çok fazla televizyon izletmiyorum" şeklinde cevap verdi.& ;