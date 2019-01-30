Son Dakika Haberleri: Arda Turan, İstanbul Adliyesine Geldi

Arda Turan, İstanbul Adliyesine Geldi

20 dakika önce

Arda Turan, İstanbul Adliyesine geldiİSTANBUL - Futbolcu Arda Turan ile şarkıcı Berkay arasında yaşanan kavgaya ilişkin açılan davanın görülmesine bugün başlanıyor.

Arda Turan, İstanbul Adliyesine geldi

İSTANBUL - Futbolcu Arda Turan ile şarkıcı Berkay arasında yaşanan kavgaya ilişkin açılan davanın görülmesine bugün başlanıyor. Ünlü futbolcu Arda Turan, duruşma için İstanbul Adliyesine geldi. Duruşmanın saat 10.0'da başlaması bekleniyor

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 09:55 Kaynak: İHA

Berkay Şahin, Arda Turan, İstanbul, 3. Sayfa
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