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Yaptığı yatırım tercihi nedeniyle şimdi dizini dövüyor! Arda Turan büyük fırsatı kaçırmış - Son Dakika

Yaptığı yatırım tercihi nedeniyle şimdi dizini dövüyor! Arda Turan büyük fırsatı kaçırmış

Yüksek kazanç sağlayacağım diye sahte fona 13,9 milyon dolar yatırıp 7,5 milyon dolarından olan Arda Turan, yaptığı yatırım tercihi nedeniyle büyük fırsatı kaçırdı. Turan parasını altın, dolar, euro ya da bitcoin'e yatırsa servetine servet katacaktı.

24.11.2023 - 12:44,  Güncelleme: 12:48
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Denizbank Levent Şube Müdürü Seçil Erzan'ın futbol dünyasından ünlü isimleri yüksek getiri vaadi ile dolandırmasının yankıları sürüyor. Erzan tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Arda Turan, Muslera, Emre Belözoğlu, Selçuk İnan ve Emre Çolak gibi isimler dolandırılanlar arasında yer alıyor. En çok para kaptıran ise Arda Turan oldu. Peki, Arda Turan söz konusu parayı, yılbaşı itibarıyla bilinen yatırım araçlarında değerlendirseydi, ne kadar getiri elde ederdi?

ARDA TURAN 7,5 MİLYON DOLAR KAPTIRDI

13 bin 900 dolarla fona en çok para yatıran Arda Turan, 6 milyon 400 bin dolarını geri alırken 7 milyon 500 bin dolarını kaybetti.

ALTIN, DÖVİZ YA DA BİTCOİN'E YATIRSA NE KADAR KAZANACAKTI?

Peki Arda Turan parasını altın, dolar, euro ve Bitcoin gibi yatırım araçlarında değerlendirseydi ne kadar kazanç sağlayacaktı. İşte yanıtı...

  • 1 Ocak tarihinde dolar 18,70 lira seviyesindeydi. O tarihte Turan'ın 13,9 milyon doları 260 milyon lira ediyordu. Turan parasını dolar olarak saklasa şu an 401 milyon lirası olacaktı.
  • 1 Ocak'ta euro ise 20,02 liraydı. Turan parasını euroya çevirse 12,9 milyon euro alacaktı ve parası günümüzde 409,5 milyon liraya çıkacaktı.
  • Yılbaşında altının gram fiyatı ise 1.096 lira seviyesindeydi. Turan 13,9 milyon dolarını altına çevirseydi 237 kilogram altını olacaktı ve parası şu an 438,5 milyon liraya çıkacaktı.

EN ÇOK GETİRİ BİTCOİN'DE

  • Turan parasını Bitcoin'e yatırsaydı o tarihlerde Bitcoin 16 bin 500 dolar seviyesindeydi ve 842 adet Bitcoin alabilecekti. Turan'ın Bitcoin'leri günümüzde 31 bin 500 dolara çıkacaktı. Yani parası 912 milyon liraya çıkacaktı.

Arda Turan, Banka, Hukuk, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Hukuk Yaptığı yatırım tercihi nedeniyle şimdi dizini dövüyor! Arda Turan büyük fırsatı kaçırmış - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yaptığı yatırım tercihi nedeniyle şimdi dizini dövüyor! Arda Turan büyük fırsatı kaçırmış - Son Dakika
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