Denizbank Levent Şube Müdürü Seçil Erzan'ın futbol dünyasından ünlü isimleri yüksek getiri vaadi ile dolandırmasının yankıları sürüyor. Erzan tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Arda Turan, Muslera, Emre Belözoğlu, Selçuk İnan ve Emre Çolak gibi isimler dolandırılanlar arasında yer alıyor. En çok para kaptıran ise Arda Turan oldu. Peki, Arda Turan söz konusu parayı, yılbaşı itibarıyla bilinen yatırım araçlarında değerlendirseydi, ne kadar getiri elde ederdi?
13 bin 900 dolarla fona en çok para yatıran Arda Turan, 6 milyon 400 bin dolarını geri alırken 7 milyon 500 bin dolarını kaybetti.
Peki Arda Turan parasını altın, dolar, euro ve Bitcoin gibi yatırım araçlarında değerlendirseydi ne kadar kazanç sağlayacaktı. İşte yanıtı...
Son Dakika › Hukuk › Yaptığı yatırım tercihi nedeniyle şimdi dizini dövüyor! Arda Turan büyük fırsatı kaçırmış - Son Dakika