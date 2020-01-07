Arda Turan: "Kariyerimde yeni bir sayfa açmak istiyorum" - Son Dakika
Son Dakika Spor Arda Turan: 'Kariyerimde yeni bir sayfa açmak istiyorum' - Son Dakika Spor

Arda Turan: "Kariyerimde yeni bir sayfa açmak istiyorum"

6 saat önce

Başakşehir ile yollarını ayıran Arda Turan, "Başkanımıza kariyerimde yeni bir sayfa açmak istediğimi belirttim. Yaşadığımız tüm güzellikler, mutluluklar anılarımın en özel yerinde olacak.

Arda Turan:

Başakşehir ile yollarını ayıran Arda Turan, "Başkanımıza kariyerimde yeni bir sayfa açmak istediğimi belirttim. Yaşadığımız tüm güzellikler, mutluluklar anılarımın en özel yerinde olacak. Yine en mutlu olduğum şeyi yapmaya; futbol oynamaya devam edeceğim" dedi.


Medipol Başakşehir ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini fesheden Arda Turan sosyal medya hesabından turunucu-lacivertli kulübe teşekkür mesajı yayımlayarak, kariyeri hakkında açıklamalarda bulundu. Futbol oynamaya devam edeceğini belirten Turan, "Dün başkanımız Göksel Gümülşdağ ile bir araya gelip kendisine kariyerimde yeni bir sayfa açmak istediğimi belirttim. Son derece yapıcı bir şekilde geçen görüşme sonrasında anlaşarak yollarımızı ayırdık. Başakşehir Futbol Kulübü'nde geçirdiğim süre boyunca benden ilgilerini esirgemeyen profesyonellere ve kulüp personellerine gönülden teşekkür ederim. Futbolcu kardeşlerime, arkadaşlarıma bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyorum. Yaşadığımız tüm güzellikler, mutluluklar, anılarımın en özel yerinde olacak. Hayatım boyunca hep çok çalıştım, hep çok mücadele ettim yine öyle olacak. Yine en mutlu olduğum şeyi yapmaya, futbol oynamaya devam edeceğim" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Başakşehir, Arda Turan, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 01:34 Kaynak: İHA
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