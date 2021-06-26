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Arda Turan, kendisini istemeyen taraftarlara Twitter'dan gönderme yaptı - Son Dakika

Arda Turan, kendisini istemeyen taraftarlara Twitter'dan gönderme yaptı

26.06.2021 16:31

Galatasaray'da yeni mukavele imzalayacak kaptanlardan Arda Turan, Twitter'da beğendiği yorumlarla gündeme geldi. Arda Turan, Başkan Burak Elmas'ın, "25 senelik sistem için yola çıkıyoruz" ifadesine bırakılan, "Yardımcı antrenör Selçuk, Feghouli ve Arda kesinlikle olmamalı" yorumunu beğendi. Bunun dışında Arda, kendisinden nefret edildiğine dair yapılan bir yorumu da beğenerek, onu istemeyen taraftarlara gücenmesinden dolayı üstü kapalı şekilde mesaj yolladığı yorumları yapıldı.

Sarı-Kırmızılılar'ın tecrübeli kaptanı Arda Turan'ın kendisi hakkında yapılan olumsuz yorumu beğenerek, muhalefet edenlere üstü kapalı gönderme yaptı. Başkan Burak Elmas'ın, "20-25 senelik bir sistem için yola çıkıyoruz" ifadesine taraftardan gelen, "Yardımcı antrenör Selçuk İnan, Feghouli ve Arda Turan olmamalı" yorumuna Arda beğeni bıraktı.

Arda Turan'dan kendisini istemeyen taraftarlara üstü kapalı şekilde gönderme

İSTEMEYENLER VAR

Arda Turan'ın bu beğeniyi ne maksatla yaptığı hakkında akıllarda soru işareti oluştu. Ancak buna benzer bir gönderiyi daha beğenerek vermek istediği mesaj ortaya çıktı. Arda'nın kendisini kulüpte istemeyen taraftarlara kırgınlığından dolayı üstü kapalı şekilde 'gönderme' yapma amacında olduğu yorumları yapıldı.

Arda Turan, kendisini istemeyen taraftarlara Twitter'dan gönderme yaptı

Selçuk İnan, Burak Elmas, Arda Turan, Muhalefet, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Arda Turan, kendisini istemeyen taraftarlara Twitter'dan gönderme yaptı - Son Dakika Spor


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