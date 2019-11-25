Son Dakika Haberleri: Arda Turan mahkemelik oluyor!
Son Dakika Güncel Arda Turan mahkemelik oluyor! - Son Dakika

Arda Turan mahkemelik oluyor!

6 saat önce

2017-2018 sezonunun devre arasında kiralık olarak Barcelona'dan Başakşehir'e transfer olan Arda Turan İspanya'da mahkemelik oluyor.

Arda Turan mahkemelik oluyor!, System.String[]

2017-2018 sezonunun devre arasında kiralık olarak Barcelona'dan Başakşehir'e transfer olan Arda Turan İspanya'da mahkemelik oluyor. İspanyol basınında yer alan habere göre Arda'nın Barcelona'daki ev sahibi, oyuncunun kendisine borcu olduğunu iddia etti.

Arda Turan'ın Barcelona'daki ev sahibi, yıldız futbolcunun birkaç aylık kirasını ödemediğini ve eve zarar verdiğini iddia etti. Mundo Deportivo'dan Joan Poqui'nin haberine göre; Arda Turan, eski ev sahibine olan 400 bin Euro'luk borcunu ödemedi. Turan'ın borcunun 100 bin Euro'sunun kira borcu, kalan 300 bin Euro'sunun ise eve zarar verdiği için olduğu belirtildi.

Ev sahibi, Arda Turan ile yaptığı görüşmelerden sonuç alamadığını belirterek, mahkeme yoluna başvurmak zorunda kalacağını söyledi.

(İHA)

Arda Turan, Başakşehir, Barcelona, İspanya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 04:10 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Arda Turan ev sahibiyle mahkemelik oluyor!
Genç kız tuvalet ihtiyacı için girdiği inşaatta cinsel istismara uğrayıp gasbedilğini iddia etti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın isteği üzerine Trump, Halkbank'a yönelik olası yaptırımların etkisinin incelenmesi için talimat verdi Eski HDP Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan, zehir zemberek sözlerle HDP'den istifa etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2019 22:37:08. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Arda Turan mahkemelik oluyor!
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]