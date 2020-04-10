Arda Turan maske yardımına başladı! 100 bin adet...

Arda Turan, ilk kez Spor Arena canlı yayınında açıkladığı 100 bin maske yardımının ilk bölümünün ihtiyaç sahiplerine dağıtıldığını açıkladı.



Arda Turan'ın açıklaması şu şekilde:



Söz verdiğimiz 100.000 ağız ve burun korumalığı ( maske ) yardımının ilk kısmını çok şükür ki bugün gerçekleştirdik...Bu yardımı bir cümle, bir rica ile hayata geciren sevgili dostum abim Ali bekmezci'ye grubu BEKS Çorap 'a sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum... Bu projeye hic düşünmeden evet diyen;sevgili İshak Cerit ve Baho abi iyiki varsınız...Bana dağıtıma yardıma gelen kardeşlerim Allah eksikliğinizi göstermesin... Ama asıl teşekkür bugün canlı gözlerle görme fırsatı bulduğum,rütbesi ünvanı konumu ayrılmaksızın SAĞLIK PERSONELİMİZE siz gerçek kahramanlarsınız...