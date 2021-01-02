Arda Turan, Omar Elabdellaoui'nin fotoğrafının sızdırılmasına tepki gösterdi - Son Dakika

Arda Turan, Omar Elabdellaoui'nin fotoğrafının sızdırılmasına tepki gösterdi

02.01.2021 21:25
Arda Turan, Omar Elabdellaoui'nin fotoğrafının sızdırılmasına tepki gösterdi, System.String[]

Antalyaspor maçı sonrası açıklamalarda bulunan Galatasaray kaptanı Arda Turan, havai fişek patlaması sonucu yaralanan takım arkadaşı Omar Elabdellaoui'nin fotoğrafının sızdırılmasını eleştirdi. Arda, "Bir hasta görünce sağlık çalışanıysanız elini tutar, damar yolu açar, geçmiş olsun dilersiniz ama fotoğrafını çekmezsiniz" dedi.

Galatasaray kaptanı Arda Turan, Antalyaspor maçı sonrası havai fişek patlaması sonucu yaralanan takım arkadaşı Omar Elabdellaoui ile ilgili açıklamalarda bulundu. Arda, Omar'ın fotoğrafının sızdırılmasıyla ilgili tepki gösterdi.

Öncelikle takım arkadaşına geçmiş olsun dileklerini ileten Arda Turan, "Hayat bize zorluğunu her fırsatta gösterse de anlamakta zorluk çekiyoruz, bu bize ders veriyor. Omar kardeşime geçmiş olsun diyorum. En kısa zamanda normal hayatına dönebilir umarım. Sonrasında da mesleğine dönebilir umarım" dedi.

"ONU ÖYLE GÖRMEK BİZİ YARALADI"

33 yaşındaki futbolcu Omar'ın fotoğrafının basına sızmasıyla ilgili olarak ise, "Omar'ın fotoğrafı yayınlandı olay sonrası. Bir hasta görünce sağlık çalışanıysanız elini tutar, damar yolu açar, geçmiş olsun dilersiniz ama fotoğrafını çekmezsiniz. Ailesi var, sevdikleri var, bir sürü insan var. Kardeşimizi öyle görmek, onun öyle gösterilmesi bizi derinden yaraladı. Sosyal medya insanları gururlandırıp cesaretlendirebiliyor bazen ama bu bizi yaraladı. O kişi arkadaşınız, tanıdığınız değil kardeşiniz oluyor çünkü bir noktada" ifadelerini kullandı.

Öte yandan röportaj esnasında Arda Turan'ın zaman zaman gözleri dolduğu gözlendi.

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Arda Turan, Omar Elabdellaoui'nin fotoğrafının sızdırılmasına tepki gösterdi

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Son Dakika Spor Arda Turan, Omar Elabdellaoui'nin fotoğrafının sızdırılmasına tepki gösterdi - Son Dakika Spor


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