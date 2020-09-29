Arda Turan, Rangers maçı kadrosuna alınmadı - Son Dakika

Arda Turan, Rangers maçı kadrosuna alınmadı

Galatasaray, korona virüs testi negatif, çekilen akciğer tomografisi de temiz olan Arda Turan'ın gribal enfeksiyon ve yüksek ateş şikayeti nedeniyle Rangers maçı için kafilesinde yer almayacağını açıkladı.

Arda Turan, Rangers maçı kadrosuna alınmadı, System.String[]

Galatasaray, korona virüs testi negatif, çekilen akciğer tomografisi de temiz olan Arda Turan'ın gribal enfeksiyon ve yüksek ateş şikayeti nedeniyle Rangers maçı için kafilesinde yer almayacağını açıkladı. Sarı-kırmızılılar ayrıca takıma yapılan korona virüs testlerinin hepsinin negatif olduğunu duyurdu.

Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz tarafından, Galatasaray Futbol Takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için bu sabah (29 Eylül Salı) yapılan Covid-19 PCR testleri negatif sonuçlanmıştır. Covid-19 PCR test sonucu negatif ve çekilen akciğer tomografisi temiz olan Arda Turan, gribal enfeksiyon ve yüksek ateş şikayeti nedeniyle UEFA Avrupa Ligi'ndeki Rangers maçı için Glasgow'a gidecek olan kafilemizde yer almayacaktır" denildi.

(İHA)

Arda Turan, Rangers maçı kadrosuna alınmadı

Galatasaray, Koronavirüs, Arda Turan, Rangers, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2020 23:37 - Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Arda Turan, Rangers maçı kadrosuna alınmadı - Son Dakika Spor

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