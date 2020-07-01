Arda Turan sezon sonunda Galatasaray'a imza atacak - Son Dakika

Arda Turan sezon sonunda Galatasaray'a imza atacak

Arda Turan devre arasında Başakşehir ile yollarını ayırdıktan sonra uzun bir süre Galatasaray'ın gündeminde yer almıştı.

Arda Turan devre arasında Başakşehir ile yollarını ayırdıktan sonra uzun bir süre Galatasaray'ın gündeminde yer almıştı. Teknik direktör Fatih Terim'in yoğun ısrarlarına rağmen Başkan Mustafa Cengiz'in veto ettiği transfer gerçekleşmemiş, ikili arasında bu yüzden uzun süre soğuk rüzgarlar esmişti. Son günlerde Galatasaray kulislerinde yeniden Arda Turan sesleri yükselmeye başladı.

Milli futbolcu Umut Meraş'ın annesi, fotoğrafları nedeniyle kendisine şantaj yapan iki şüpheliden şikayetçi oldu
Memur ve emekli maaş zammı için 3 Temmuz'da açıklanacak enflasyon verisini bekliyor
Barış Murat Yağcı, Instagram'daki bir paylaşımına 9.9 milyon yorum alarak dünya rekoru kırdı



MUSTAFA CENGİZ'İN İNADI KIRILDI, ARDA TURAN DÖNÜYOR


Dün itibariyle İspanyol devi Barcelona ile sözleşmesi sona eren ve resmen serbest kalan 33 yaşındaki futbolcu konusunda Başkan Mustafa Cengiz'in inadının kırıldığı belirtiliyor. Yeniden Sarı-Kırmızılı formayı giyme konusunda çok istekli olan Arda Turan'ın sürekli Fatih Terim'le temas halinde olduğu ve sezon biter bitmez bu transferin resmileşeceği gelen bilgiler arasında...


Boş sözleşmeye imza atmaya hazır olduğunu birçok kez dile getiren tecrübeli yıldızın Türk lirası üzerinden performansa bağlı olarak düşük bir maaş alacağı ve sözleşmenin de 1 yıllık olacağı ifade ediliyor.


TERİM TRANSFERİ ÇOK İSTİYOR


Arda Turan'ın Galatasaray'a dönmesini çok isteyen Fatih Terim'in Başkan Cengiz'in transferi onaylaması nedeniyle çok mutlu olduğu belirtiliyor. Yuvası olan Galatasaray'da futbolu bırakmak isteyen Arda eğer bir aksilik olmazsa Ağustos ayı ortasında Sarı-Kırmızılı takıma imzayı atacak. (Takvim)


Fatih Terim, Galatasaray, Başakşehir, Arda Turan, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 12:15 

Son Dakika Spor Arda Turan sezon sonunda Galatasaray'a imza atacak - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

12:08 Milli futbolcu Umut Meraş'ın annesi, fotoğrafları nedeniyle kendisine şantaj yapan iki şüpheliden şikayetçi oldu 11:42 Beşiktaş'tan ayrılan Rebocho, maddi sıkıntı çektiği günleri anlattı: Faturayı ödeyemezsem diye düşünmek istemiyordum 11:20 Vücudundan şişe çıkan genç konuştu: Duş alırken yanlışlıkla oldu 11:14 Barış Murat Yağcı, Instagram'daki bir paylaşımına 9.9 milyon yorum alarak dünya rekoru kırdı 11:05 Hiçbir koruyucu özelliği olmayan siyah maskeler, ciltte tahrişe ve egzamaya neden oluyor 10:52 "Maskeni tak" diye uyaran iş arkadaşına saldırıp saçından sürükledi 09:57 Eski Survivor yarışmacısı Evrim Keklik'ten elenen Nisa'ya gönderme 09:56 İkranur'un derede boğularak öldüğü belirlendi! Ancak incelenen elbiseleri cinayete kurban gittiğini işaret ediyor 09:16 Kendisinden 42 yaş küçük kadınla aşk yaşayan İbrahim Tatlıses'e eski eşi Perihan Savaş'tan sert tepki 00:02 Spor yapmadan 150 kilo zayıflayan adam başarısının sırrını anlattı 21:39 Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu'nun estetiksiz görüntüsü ortaya çıktı 21:29 Asırlık kız kardeşler, uzun yaşamlarının sırrını paylaştı: Tarhana, buğday çorbası ve bulgur aşı 21:13 Esra Albayrak'la ilgili ahlaksız paylaşıma tepkiler çığ gibi büyüyor! Tüm kesimlerden destek mesajı geldi 20:07 Osmanlı yadigarı Novi Pazar, koronavirüs salgını nedeniyle zor günler geçiriyor 19:41 Cinnet getirip iki kızını öldüren adam, cinayetleri yasak aşkı ortaya çıkınca işledi
Milli futbolcu Umut Meraş'ın annesi, fotoğrafları nedeniyle kendisine şantaj yapan iki şüpheliden şikayetçi oldu
12:08
Memur ve emekli maaş zammı için 3 Temmuz'da açıklanacak enflasyon verisini bekliyor
11:56
Ünlü model Paris Jackson, cinsel organı olmayan biriyle aşk yaşadığını itiraf etti
11:51
Beşiktaş'tan ayrılan Rebocho, maddi sıkıntı çektiği günleri anlattı: Faturayı ödeyemezsem diye düşünmek istemiyordum
11:42
İkinci el cep telefonu ve bilgisayar satışlarına standart geliyor
11:23
Vücudundan şişe çıkan genç konuştu: Duş alırken yanlışlıkla oldu
11:20
Barış Murat Yağcı, Instagram'daki bir paylaşımına 9.9 milyon yorum alarak dünya rekoru kırdı
11:13
Hiçbir koruyucu özelliği olmayan siyah maskeler, ciltte tahrişe ve egzamaya neden oluyor
11:05
"Maskeni tak" diye uyaran iş arkadaşına saldırıp saçından sürükledi
10:52
Galatasaray, Saracchi'nin sözleşmesini feshedip Asamoah'ı kadrosuna katacak
10:49
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2020 12:28:08. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Arda Turan sezon sonunda Galatasaray'a imza atacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]